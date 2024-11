É o fim dos enfeites de Natal ao monte dentro de sacos. Solução está no Aldi

A época natalícia aproxima-se e a necessidade de organizar decorações, enfeites e os sempre indispensáveis papéis de embrulho traz alguns desafios. Os papeis não cabem em nenhuma gaveta ou as bolas de Natal que ficam danificadas por estarem guardadas em monte dentro de caixas ou sacos.

Mas, este é um cenário com os dias contados. Disponíveis a partir deste sábado, 30 de novembro, há dois produtos nas prateleiras do Aldi que vamos mesmo querer trazer para casa.

Um dos destaques da coleção são as Caixas para Guardar Bolas de Natal da marca Home Creation. Com medidas aproximadas de 44,8 x 22 x 34,5 cm e capacidade para 25 litros, estas caixas permitem armazenar de forma segura e organizada as bolas e outros enfeites delicados. Estão à venda por 9,99 euros e vão acabar com a surpresa das bolas amolgadas ano após ano.

Outro produto prático da mesma linha é o Organizador de Papel e Fitas, ideal para arrumar papéis de embrulho, fitas decorativas e outros acessórios. Compacto e funcional, este organizador ajuda a evitar confusões e a garantir que todos os materiais estão ao seu alcance quando necessários. Custa apenas 5,99 euros.