Viagem mágica (e rara) em comboio histórico português vai ter edição especial no Natal

Esta é a única linha de via estreita em operação no nosso país. Numa viagem mágica pela história de Portugal, podem ouvir-se os sons característicos dos comboios de outrora, enquanto se vislumbram as paisagens de uma das regiões portuguesas de visita obrigatória. Estamos a falar do Comboio Histórico do Vouga, que circula entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

Numa edição especial de Natal promovida pela CP, vai ser possível embarcar a bordo de uma das cinco carruagens dos primeiros anos do século XX, rebocadas pela histórica locomotiva diesel 9004.

O Comboio Histórico do Vouga Especial de Natal segue até Macinhata do Vouga, onde pode visitar o Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e, na viagem de regresso, pode passear pelas ruas do centro histórico de Águeda.

Veja na galeria acima e nos vídeos abaixo o que pode estar desta viagem.

PROGRAMA:

Ida

• Partida de Aveiro pelas 13h45 e chegada a Macinhata do Vouga pelas 14h58;

• Animação na Estação de Macinhata do Vouga com grupo de música e cantares tradicionais da região e mostra de produtos regionais;

• Visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga.

Volta

• Partida de Macinhata do Vouga às 16h43;

• Paragem de aproximadamente 2h15 em Águeda com visita guiada ao centro histórico da cidade, zona ribeirinha e várias zonas de comércio tradicional, para apreciar a programação de Natal, além da gastronomia regional e os típicos doces tradicionais de Águeda.

• Partida de Águeda às 19h20 e chegada a Aveiro às 20h06.

PREÇOS:

• Adulto: 37,00 €

• Criança: (4 a 12 anos): 22,00 €

• Grupos: (10 ou mais pessoas): 32,00 €

DATAS DISPONÍVEIS:

Sextas-feiras - 1 e 8 de dezembro

Sábados - 25 de novembro, 2, 9 e 16 de dezembro e 6 de janeiro.