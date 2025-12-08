Como poupar nas compras de Natal sem comprometer o orçamento

Nunca se fez este passeio no nosso país. É de noite e será dos programas mais mágicos deste Natal

O Natal é uma época especial, mas também pode ser um desafio para o orçamento familiar. Entre presentes, jantares e deslocações, é fácil perder o controlo e começar o novo ano com dívidas.

A boa notícia? Com algumas estratégias simples, pode viver esta época com tranquilidade e proteger as suas finanças.

O Natal e o incentivo ao consumo

O Natal é uma das alturas do ano em que as marcas mais apelam ao consumo. A publicidade, as redes sociais e até as expectativas familiares podem criar pressão para gastar mais do que devia.

A isto junta-se a facilidade de pagamento fracionado e os cartões de crédito, e pode estar criada a receita para perder o controlo das despesas.

O subsídio de Natal pode dar uma sensação de folga financeira, mas se não for bem gerido, desaparece rapidamente. Por isso, é importante manter uma postura consciente e não gastar apenas com base no que parece acessível no momento.

Defina um orçamento realista

Antes de começar as compras, estabeleça um limite para os gastos. Inclua tudo: presentes, alimentação, eventos e deslocações. Distribua o valor por categorias e mantenha-se fiel ao plano.

Ferramentas como folhas de cálculo ou aplicações de gestão de despesas ajudam a acompanhar os gastos em tempo real.

Se possível, reserve parte do subsídio de Natal para poupança ou para pagar contas prioritárias. Assim, evita comprometer o equilíbrio financeiro nos meses seguintes.

Atenção ao crédito

Comprar presentes com cartão de crédito ou crédito pessoal pode parecer uma solução fácil, mas sai caro. Se recorrer a uma dessas soluções para pagar as compras do Natal de 2025, as taxas de juro podem chegar aos 18,8% nos cartões e aos 15,6% nos créditos pessoais.

Isto significa que um presente comprado hoje pode custar muito mais no futuro. Sempre que possível, opte por pagamentos a pronto e evite dívidas que se prolongam para lá do Natal.

Escolhas inteligentes para gastar menos

Poupar não significa abdicar da tradição. Defina um valor máximo por presente e considere alternativas criativas, como ofertas feitas à mão ou presentes solidários. Além de serem mais económicas, têm um significado especial.

Outra ideia é propor à família a troca de presentes através do amigo secreto. Cada pessoa oferece apenas um presente, reduzindo os gastos sem perder o espírito natalício.

Esta pode ser uma boa opção em famílias muitas pessoas: não só poupa, como reduz o stress de ter de comprar algo para todos. Se acha que esta pode ser uma boa ideia, proponha-a à sua família.