Esqueça o vermelho e verde: estas são as cores do Natal 2025

Se ainda decora com vermelho e verde clássicos, prepare-se para uma mudança de estilo
Há 3h e 37min
Este método rápido e económico vai deixar o seu sofá como novo em 15 minutos

Segundo a Semana Colômbia, a decoração de Natal deste ano chega com um espírito mais leve e atual. A ideia é criar ambientes acolhedores, com tons tranquilos e combinações que deixam a casa serena sem perder o encanto típico da época.

A nova paleta que está a ganhar espaço

Os especialistas em decoração de interiores apontam para cores suaves como branco-creme, bege e cinza como base para árvores e enfeites. Os acabamentos metálicos em cobre e bronze trazem o brilho certo sem exageros. O vermelho e verde tradicionais não desaparecem, mas dividem agora espaço com azuis invernais e rosados delicados que modernizam qualquer decoração.

O tom do ano e como usá-lo

O Instituto Pantone escolheu o "Mocha Mousse" como cor de 2025, um castanho quente que funciona tanto em estilos simples como mais elaborados. Quando misturado com verdes escuros e tons dourados, cria uma atmosfera elegante e reconfortante, perfeita para quem gosta de uma decoração mais natural.

Pastéis suaves e tons intensos

Para quem prefere algo mais discreto, tons como rosa-velho, lavanda, azul gelo e verde menta são a escolha certa. Funcionam bem em espaços pequenos e deixam tudo mais leve. Já quem gosta de um ar mais luxuoso pode apostar em cores inspiradas em pedras preciosas — esmeralda, rubi, ametista ou safira — que dão sempre um toque especial e sofisticado à decoração.

