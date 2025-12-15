Facebook Instagram
Esta é a forma mais fácil para fazer o laço perfeito nos embrulhos dos presentes de Natal

Aprenda de forma rápida e fácil a fazer o laço perfeito nos embrulhos de Natal
Há 2h e 24min
O Natal está mesmo aí à porta e, com a correria típica da época, muitas vezes os embrulhos acabam por não ficar tão bonitos quanto gostaríamos. Entre a falta de tempo e a ausência de paciência ou de “jeito”, os laços perfeitos podem parecer uma missão impossível.

Para ajudar, a criadora de conteúdos @simaathome partilhou recentemente um vídeo no TikTok a mostrar como fazer o laço perfeito para os embrulhos de Natal. O método é simples, rápido e garante que os presentes fiquem com um acabamento profissional, mesmo para quem não tem experiência com embrulhos.

Pode ver o vídeo aqui abaixo e aprender a transformar os seus presentes com um toque especial de Natal:

 

 

