Este refúgio de Natal português é dos mais instagramáveis de sempre. E este ano está ainda melhor

O Natal é época de magia e este é um local que, todos os anos, teima em aparecer-nos várias vezes nos feeds de redes sociais. E compreende-se porquê. Todos os anos, o garden center Viplant, em Oeiras, supera o ano anterior com as suas incríveis decorações e cenários natalícios. Este é um dos destinos natalícios mais instagramáveis do momento e, o melhor de tudo, é de entrada gratuita.

Mais do que uma loja, o Viplant é um conceito, um projeto que convida os visitantes a embarcarem numa viagem encantada, de 20 de outubro a 26 de dezembro. Neste ano, a grande novidade é um comboio expresso, que cria a ilusão de que estamos a atravessar paisagens nórdicas. Este é o local que todos queremos, sem dúvida, para registar em vídeo. Já se tornou uma sensação nas redes sociais, enchendo feeds de Instagram e TikTok com a sua magia.

Cada detalhe remete para uma era de glamour, onde os visitantes podem perder-se na fantasia, acompanhados por duendes mal-comportados e ursinhos sorridentes.

Além de poder tirar as suas próprias fotografias, este ano pode agendar uma sessão profissional com o fotógrafo Pau Storch, parceiro habitual do centro nesta época especial, como explicou fonte da marca ao IOL.

Mas, vamos agora a compras: no Viplant podemos comprar árvores de Natal naturais (Abies e Piceas), enfeites, grinaldas e luzes. Esta loja leva o Natal tão a sério, que tem até uma equipa disponível para ajudar a criar decorações personalizadas, tanto para residências como para empresas.

Aqui há até um café, o Brigadeirando, onde podemos beber um chocolate quente num ambiente inspirado nos anos 30, para nos sentirmos mesmo num país nórdico. Os mais pequenos podem até enviar cartas ao Pai Natal, com promessas de resposta direta do Pólo Norte.

