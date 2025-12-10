Facebook Instagram
Estes são os presentes de Natal que deve evitar oferecer e que dão má sorte, segundo o Feng Shui

Hoje às 10:37
Foto: freepik
Como poupar nas compras de Natal sem comprometer o orçamento

O Natal está a aproximar-se e, com ele, o habitual ritual de procurar o presente perfeito para família e amigos. No meio da correria típica desta época, escolher o presente certo parece simples, mas, segundo o Feng Shui, nem todos os objetos são boas opções. Esta filosofia milenar chinesa acredita que cada oferta transporta uma energia própria, capaz de influenciar o equilíbrio emocional, a harmonia familiar e até os relacionamentos.

Em declarações ao site El Cronista, os especialistas em Feng Shui, explicam que existem presentes que devem ser evitados porque carregam simbolismos considerados negativos. Entre eles estão objetos que cortam, como facas ou tesouras; relógios, que simbolizam o tempo a esgotar-se e lenços, tradicionalmente associados a tristeza e despedidas. Também espelhos, plantas com espinhos e até sapatos surgem na lista de ofertas desaconselhadas, por poderem transmitir mensagens de afastamento, tensão ou desgaste emocional. Até mesmo dinheiro sem intenção clara pode ser interpretado como um gesto vazio.

Por outro lado, o Feng Shui aponta alternativas que atraem boas energias e promovem um ambiente mais harmonioso durante a quadra natalícia. Plantas de folhas arredondadas, velas aromáticas de qualidade, cristais, fontes de água pequenas, agendas, difusores aromáticos e objectos artesanais são alguns exemplos de presentes que simbolizam prosperidade, renovação e união.

Em plena época de dar e receber, a intenção continua a ser o elemento mais importante. Para quem segue o Feng Shui, ou apenas deseja oferecer algo carregado de boas energias, estas orientações podem ajudar a tornar o Natal ainda mais especial e cheio de energia positiva.

