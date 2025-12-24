Facebook Instagram
Influencer partilha jogos super divertidos para fazer em família neste Natal. Guarde para fazer esta noite

Anime esta noite de Natal com estes jogos super divertidos
IOL
Há 3h e 3min
O Natal chegou e com ele vem também os melhores momentos em família. Para animar a noite da consoada, a influencer digital Inês Machado partilhou no TikTok várias sugestões de jogos de Natal. 

No vídeo, a influencer começa por recomendar a divisão dos participantes em duas equipas, de forma a tornar a competição mais intensa. Entre os desafios apresentados, destacam-se os seguintes jogos:

1 - Balão no ar

Os participantes devem soprar um balão por cima de um copo. O primeiro a deixar o balão cair é o vencedor.

2 - Copos unidos com balão

Usando apenas um balão, o desafio passa por juntar vários copos num só. Um jogo que parece simples, mas que se revelou bastante exigente.

3 - Papel higiénico equilibrado

Com um copo cheio de água e papel higiénico, os jogadores têm de rolar o papel sem entornar a água.

4 - Laços às cegas

Vendados, com uma espátula e um prato, os participantes tentam apanhar o maior número de laços no menor tempo possível. Para aumentar a dificuldade, podem ser usadas luvas de cozinha.

5 - Pontaria nas caixas

São necessárias quatro caixas. O objetivo é atirar os laços e acertar na caixa colocada mais atrás.

6 - Apagar a vela com o prato

Um dos jogos mais originais partilhados por Inês Machado. Os jogadores têm de tentar apagar uma vela usando apenas um prato segurado na boca.

7 - Copos no corpo

O desafio passa por colocar o maior número possível de copos no corpo de uma pessoa. O primeiro a conseguir completar a tarefa vence.

8 - Percurso vendado

Vendados, os participantes devem atravessar um percurso cheio de copos sem lhes tocar. Caso isso aconteça, têm de regressar ao início. O percurso é feito apenas com as indicações de um colega de equipa.

9 - Desafio final de equilíbrio

No último jogo, considerado o mais difícil, o objetivo é esticar a perna o mais longe possível, sem cair nem apoiar as mãos no chão.

 

 

