Influencer partilha jogos super divertidos para fazer em família neste Natal. Guarde para fazer esta noite

Folhados, pão recheado e muito mais: entradas perfeitas para o Natal

O Natal chegou e com ele vem também os melhores momentos em família. Para animar a noite da consoada, a influencer digital Inês Machado partilhou no TikTok várias sugestões de jogos de Natal.

No vídeo, a influencer começa por recomendar a divisão dos participantes em duas equipas, de forma a tornar a competição mais intensa. Entre os desafios apresentados, destacam-se os seguintes jogos:

1 - Balão no ar

Os participantes devem soprar um balão por cima de um copo. O primeiro a deixar o balão cair é o vencedor.

2 - Copos unidos com balão

Usando apenas um balão, o desafio passa por juntar vários copos num só. Um jogo que parece simples, mas que se revelou bastante exigente.

3 - Papel higiénico equilibrado

Com um copo cheio de água e papel higiénico, os jogadores têm de rolar o papel sem entornar a água.

4 - Laços às cegas

Vendados, com uma espátula e um prato, os participantes tentam apanhar o maior número de laços no menor tempo possível. Para aumentar a dificuldade, podem ser usadas luvas de cozinha.

5 - Pontaria nas caixas

São necessárias quatro caixas. O objetivo é atirar os laços e acertar na caixa colocada mais atrás.

6 - Apagar a vela com o prato

Um dos jogos mais originais partilhados por Inês Machado. Os jogadores têm de tentar apagar uma vela usando apenas um prato segurado na boca.

7 - Copos no corpo

O desafio passa por colocar o maior número possível de copos no corpo de uma pessoa. O primeiro a conseguir completar a tarefa vence.

8 - Percurso vendado

Vendados, os participantes devem atravessar um percurso cheio de copos sem lhes tocar. Caso isso aconteça, têm de regressar ao início. O percurso é feito apenas com as indicações de um colega de equipa.

9 - Desafio final de equilíbrio

No último jogo, considerado o mais difícil, o objetivo é esticar a perna o mais longe possível, sem cair nem apoiar as mãos no chão.