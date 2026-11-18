O lançamento da edição de 2026 decorreu esta segunda-feira, 16 de novembro, num evento que reuniu várias caras conhecidas da TVI, num ambiente de convívio e solidariedade.

À semelhança dos anos anteriores, a campanha convida os portugueses a contribuírem para o reforço dos meios de socorro dos bombeiros através da compra de meias natalícias. Metade do valor de cada compra reverte a favor da Liga dos Bombeiros Portugueses, numa coleção com modelos para mulher, homem e criança.

Até 15 de novembro, a iniciativa já tinha angariado 40.347 euros, um valor que reflete a adesão dos portugueses a esta causa solidária.

A campanha “Natal a Meias” decorre até 25 de dezembro, reforçando uma mensagem que se mantém ao longo de nove edições: pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na vida de quem nos protege.