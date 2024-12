Quer viver a época festiva sem surpresas financeiras? Siga estas 5 dicas de consumo e crédito

Link To Leaders

Com o Natal à porta e com a azáfama das compras ao rubro, a Twinkloo partilha cinco dicas de consumo e crédito para uma época festiva sem surpresas financeiras.

A tentação de fazer compras por impulso na época natalícia é uma realidade que certamente muitos consumidores já viveram. No entanto, num contexto de pressões financeiras e aumentos nos custos de bens e serviços, o planeamento e a escolha inteligente das modalidades de crédito podem fazer a diferença para um Natal tranquilo e um início de ano sem dívidas inesperadas.

A Twinkloo, enquanto intermediária de crédito e promotora da literacia financeira, incentiva os consumidores a tomarem decisões financeiras informadas e responsáveis. Para ajudar nessa tarefa, partilha cinco conselhos que ajudam a gerir os gastos desta época festiva de forma equilibrada e inteligente.

1. Estabeleça um orçamento realista e priorize

Antes de iniciar as compras, defina um orçamento para as despesas de Natal, incluindo presentes, decoração e refeições. Uma boa prática é definir um limite para cada tipo de compra, priorizando aquilo que realmente deseja adquirir. Manter-se fiel a este orçamento é a melhor forma de evitar despesas desnecessárias e o endividamento excessivo.

2. Evite o crédito por impulso e opte por planos adequados

Nesta época festiva, muitos portugueses recorrem ao crédito para aumentar o poder de compra, mas é importante escolher a solução mais adequada ao seu perfil e necessidade. Evite recorrer ao crédito por impulso; em vez disso, analise as taxas e condições, ajustando-as ao seu orçamento e ao tempo necessário para cumprir o pagamento.

3. Compare ofertas e procure promoções

O Natal é marcado por descontos e promoções, mas também por oscilações de preços que podem aumentar o risco de gastos desnecessários. Compare os preços e identifique as melhores ofertas para os produtos que deseja adquirir. Ferramentas de comparação online e o acompanhamento de sites de descontos e cashback podem ajudar a identificar o momento certo para cada compra.

4. Ofereça presentes criativos e feitos em casa

Nem todos os presentes precisam de vir das lojas. Presentes personalizados e feitos em casa, como bolachas decoradas, cabazes temáticos ou pequenas decorações, são uma excelente forma de celebrar o espírito natalício com um toque pessoal e único. Estes presentes muitas vezes exigem mais dedicação do que dinheiro, proporcionando memórias duradouras e significativas para quem os recebe.

5. Proteja-se nas compras online

As compras online continuam a crescer e com elas aumentam também os riscos de fraudes e burlas. Para garantir a sua segurança, opte por lojas virtuais de confiança e evite transações em sites desconhecidos ou que oferecem preços extraordinariamente baixos. Verifique a existência de certificados de segurança, leia avaliações de outros consumidores e use métodos de pagamento seguros para evitar qualquer contratempo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders