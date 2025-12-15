Facebook Instagram
Descobertas

Este aparador multifunções tem entrega garantida antes do Natal (e está com 50% de desconto)

Ainda vai a tempo: este aparador elétrico 7 em 1 tem 4,5 estrelas na Amazon e chega antes do Natal
IOL
Há 3h e 34min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aparador multifunções
Aparador multifunções
Foto: Amazon.es

Este é um aparador elétrico multifunções que junta vários cuidados num só aparelho. Serve para aparar a barba, cortar o cabelo e até tratar pelos do corpo e zonas mais delicadas. Com quase 4 mil avaliações na Amazon e uma classificação de 4,5 estrelas, conquistou quem procurava um produto completo que funciona bem sem complicações. A bateria dura até duas horas, é à prova de água e chega a tempo do Natal, ideal para quem ainda procura um presente útil.

Os acessórios permitem cortes precisos em diferentes comprimentos, e as lâminas em aço inoxidável mantêm-se afiadas sem necessidade de lubrificação. Quem já comprou partilha opiniões positivas: “Apara muito bem. É a máquina de barbear mais completa e melhor que já tive. Estou muito contente com ela, recomendo a 100%.” Outro utilizador destaca: “Muito boa. Troquei-a pela minha antiga Braun Série 5 e esta corta o cabelo e a barba que é uma maravilha. Não me arrependo nada de a ter comprado.”

Com tecnologia que ajusta automaticamente a força conforme a densidade da barba, oferece um corte uniforme e confortável em todas as zonas. Compacto, moderno e resistente, é um aparelho que permite cuidar da aparência em casa de forma completa e sem esforço.

Adquira aqui

 

aparador multifunções amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:03:19
Dois às 10
Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal
tvi
00:02:56
Secret Story
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
tvi
00:03:39
Dois às 10
Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque
tvi
00:01:43
Secret Story
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã
Decoração Natal
Descobrimos na Hôma as peças que nos fazem lembrar a coleção de Christian Lacroix da Vista Alegre
Receitas de Natal
Receitas de Natal portuguesas que são muito mais fáceis de fazer do que imagina
Dicas
Todos perguntam como é que o nosso carro, sofá e roupa cheiram tão bem. Resposta está no supermercado e custa 2 euros
Mais Lidas
Rob Reiner
Casal famoso encontrado morto em casa - e um dos filhos parece ser o principal suspeito
Mulher desaparecida
Telemóvel de mulher belga encontrado dois anos após o seu desaparecimento na Austrália
cnn
Dois às 10
Assim que saiu do «Secret Story», Ana descobriu algo que não esperava: «Estou mesmo chocada»
tvi
Francisco monteiro
Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora
Bebé
Bebé morre no Seixal após mãe adormecer durante a amamentação
Famosos
Há novidades acerca do filho de Susana Gravato
selfie