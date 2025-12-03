Nunca se fez este passeio no nosso país. É de noite e será dos programas mais mágicos deste Natal

Marque na agenda: a vila de Natal mais mágica do país regressa no final de novembro

Este Natal, a serra de Sintra oferece uma experiência única para toda a família. O Palácio Nacional da Pena já abriu portas ao público num formato noturno, com uma iluminação cénica especialmente criada para a edição de 2025 da iniciativa “Sintra Mágica – Era uma vez um Natal mágico”, transformando o monumento e a paisagem envolvente num verdadeiro cenário de sonho.

O público é convidado a descobrir o Palácio da Pena sob uma nova perspetiva, através de uma intervenção exclusiva que realça a sua silhueta romântica e a ligação visual com a serra e a vila de Sintra. O percurso luminoso liga ainda quatro dos monumentos mais emblemáticos da região, oferecendo um passeio imersivo e inesquecível.

“Este momento mágico no Palácio da Pena devolve-nos um novo encanto sobre a serra de Sintra. Este momento revela o verdadeiro espírito dos Parques de Sintra: tornar todas as experiências em momentos partilhados, capazes de unir geografias, património e pessoas. Queremos que cada visitante leve consigo a sensação de encanto, redescoberta e pertença ao Palácio da Pena”, afirma João Sousa Rego, Presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra.

Nos arredores, o Picadeiro do Parque da Pena prolonga a magia com um ambiente festivo, incluindo um carrossel tradicional, propostas de street food, música ambiente e animação para todas as idades. Este espaço complementar permite que a experiência noturna seja vivida de forma acolhedora, celebrando a época natalícia com conforto e diversão.

A iniciativa integra a programação da “Sintra Mágica – Era uma vez um Natal mágico”, organizada pela Câmara Municipal de Sintra, Parques de Sintra e Fundação Cultursintra, com o apoio dos SMAS Sintra, EMES e MEO.

As visitas noturnas decorrem ao longo de dezembro, entre as 18h00 e as 21h00, com entrada gratuita no Parque da Pena nos dias 4 e 5, 11 e 12, 13, 18 e 19, 20, 26 e 27 de dezembro. Para garantir conforto e acessibilidade, será disponibilizado um serviço de autocarros entre a vila de Sintra e o Parque da Pena, com o último percurso a sair do Parque às 22h30.

Este Natal, viver a serra de Sintra à noite torna-se assim um programa imperdível, repleto de luz, magia e momentos que prometem ficar na memória de todos.