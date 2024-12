Esta receita de bacalhau com camarão vai deixar todos rendidos no Natal

Receitas com sobras de bacalhau cozido

Nas mesas de Natal é habitual haver o típico bacalhau à mesa, seja ele espiritual ou de forno. Mas, que tal inovar no prato este ano? Se ainda não decidiu o prato principal para a consoada, sugerimos uma opção deliciosa e prática: bacalhau guisado com camarão.

A página Food From Portugal publicou no Instagram um vídeo com o passo a passo desta receita irresistível.

Ingredientes

1 cebola grande

900g de batatas

900g bacalhau

4 tomates médios maduros

3 dentes de alho

1 colher de chá de sal

½ colher de chá de pimenta

½ colher de chá de pimentão doce

100 ml vinho branco

100 ml azeite

350g miolo de camarão

Salsa

Preparação

Passo 1: Num tacho, adicione a cebola cortada às rodelas, as batatas cortadas em pedaços, o bacalhau cortado em pedaços, o tomate sem pele cortado em pedaços, alhos picados, sal, pimenta, pimentão doce, vinho branco e azeite. Mexa com uma colher de pau, tape o tacho e cozinhe em lume brando cerca de 1 hora.

Passo 2: Adicione os camarões e cozinhe mais 10 minutos.

Passo 3: Polvilhe com salsa picada, desligue o lume e sirva.