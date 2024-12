Esqueça o bolo rei: temos a receita de Bolo de Natal que vai deixar a sua família rendida

Um bolo fofo e com sabores natalícios, a cozinha fica logo a cheirar bem com os aromas que se libertam durante a cozedura desta maravilha! Com a garantia que é melhor do que qualquer Bolo Rei! Vale uma aposta? Desejo um Feliz Natal a todos os gulosos!

Ingredientes:

260 g de açúcar

200 g de frutos secos (noz, caju, avelã, amêndoa) moídos

60 ml de Brandy

6 gemas

2 ovos

1 colher de sobremesa de canela em pó

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Raspa de 1/2 laranja

Framboesas, frutos secos, açúcar em pó para decorar

Modo de preparação:

Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C. Bater o açúcar com as gemas e os ovos até ficar um creme fofo. Misturar a canela, o brandy, a raspa de laranja e os frutos secos moídos. Envolver o fermento em pó. Verter a massa na forma e levar ao forno entre 25 a 30 minutos, depende se gostares do bolo mais ou menos seco. Deixar arrefecer um pouco e desenformar. Decorar com frutos secos e framboesas, polvilhar com açúcar em pó.