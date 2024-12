Ponha fim ao desperdício. Mostramos o que pode fazer com as sobras do Natal

A época das festividades é propensa ao aumento do desperdício alimentar. No final de ano, é comum que sejam preparados mais alimentos do que o necessário, o que contribui para uma triste realidade: muitos alimentos deliciosos são desperdiçados. Se precisa de ideias para preparar e cozinhar as suas sobras de sobremesas e doces do Natal, deixamos estas duas receitas enviadas pela Too Good To Go ao IOL.

Não se deixe enganar, a semelhança desta receita com o tão conhecido salame é apenas no formato, pois no paladar é uma mistura de biscoitos, bolachas ,manteiga, chocolate e avelãs – uma forma deliciosa de aproveitar ao máximo o pão e os doces de Natal que não foram degustados.

Salame de Chocolate Festivo

Ingredientes:

- 100g de pão com 2/3 dias

- 100g de bolachas (sem recheios)

- 150g de chocolate preto

- 150g de manteiga

- 3 gemas de ovo

- 50g de cacau em pó magro

- 30g de avelãs torradas

- 120g de açúcar em pó

Preparação:

Parta a tablete de chocolate em pedaços grandes e derreta no micro-ondas na potência mínima, ou em banho-maria. Deixe arrefecer. Entretanto, misture a manteiga e 80g de açúcar em pó com uma batedeira até obter uma mistura homogénea e cremosa. Adicione as 3 gemas de ovo, o cacau magro em pó, e o chocolate derretido. Bata tudo muito bem. Parta o pão, as bolachas e as avelãs (ou quaisquer outros doces de Natal que tenham sobrado) em pedaços muito pequenos e junte-os à mistura de manteiga. Mexa bem. Coloque a mistura sobre o papel vegetal e dê-lhe uma forma semelhante ao habitual rolo de salame. Antes de enrolar no papel, polvilhe com o restante açúcar em pó. Amarre as pontas com um cordel semelhante a uma embalagem de rebuçado. Deixe o salame no frigorífico durante 5 horas, até ficar duro. Retire o papel e corte em fatias – e está pronto a comer!

Rabanadas de Bolo Rainha

Aproveitando as sobras de bolo rainha e a sua fama e tradição, esta receita de rabanadas faz despertar o paladar aos mais gulosos.

Ingredientes:

- 1.5dl leite meio-gordo

- Tangerina pequena

- Folhas de Hortelã

- 3dl de azeite

- 400g de bolo rainha

- 1 ovo L

- Canela em pó

- 40g de açúcar

Preparação:

Ponha o leite ao lume com a raspa da casca da tangerina e as folhas de hortelã até ferver. Retire do lume e deixe arrefecer. Aqueça o azeite. Corte o bolo rainha em fatias muito finas, passe-as pelo leite e, em seguida, pelo ovo previamente batido e frite-as no azeite de ambos os lados. Retire, escorra sobre papel absorvente e polvilhe com a mistura de canela e açúcar.

