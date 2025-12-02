Facebook Instagram
Natal

Há muitos parques e mercados de Natal no nosso país. Mas este tem algo que é único

Este local é uma das estrelas do Natal português e há tantos portugueses que nunca a visitaram
IOL
Há 50 min
Superou Viena e Paris: um dos melhores mercados de Natal da Europa fica em Portugal

Aqui encontramos uma das celebrações natalícias mais singulares de Portugal. Até ao início de janeiro, a cidade de Rio Maior e a aldeia de Marinhas do Sal transformam-se num verdadeiro palco de magia, onde a tradição salineira se funde com o espírito festivo. São 41 presépios esculpidos em sal que dão vida à aldeia, criando um cenário que não encontrará em mais lado nenhum do país.

Os "Presépios de Sal" são a estrela desta edição do Natal em Rio Maior, peças únicas criadas por artesãos e comerciantes locais que usam o sal produzido nas Salinas de Rio Maior, as únicas salinas interiores em pleno funcionamento em toda a Europa. Entre as criações de diferentes dimensões, destacam-se três presépios monumentais, construídos com várias toneladas de sal, assinados Câmara Municipal, pela Cooperativa dos Produtores de Sal e pela Loja do Sal. É uma celebração que honra a identidade da região e transforma uma matéria-prima ancestral em arte efémera.

Mas as festividades não se ficam pelas Marinhas do Sal. No centro da cidade, o "Natal Rio Maior" oferece diversão para toda a família: uma pista de gelo no Jardim Municipal, insufláveis, rampa de boias, carrosséis e um mercadinho de Natal dedicado ao artesanato local. Para facilitar a deslocação entre os dois polos de animação, o Comboio de Natal circula gratuitamente, com paragens estratégicas que incluem o Parque Rio, onde está instalada a maior Árvore de Natal da cidade, e a Praça da República, onde brilha o Túnel de Natal.

Percorra a galeria para ver o ambiente.

RELACIONADOS
Superou Viena e Paris: um dos melhores mercados de Natal da Europa fica em Portugal
Fã de parques de Natal? Este fica a pouco mais de uma hora de Lisboa e tem tudo
Há um parque temático português que é de visita obrigatória no Natal
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Mais Vistos
00:00:50
Diário da Manhã
Imagens chocantes: Mãe e filhos menores são alvos de uma perseguição violenta de carro
tvi
00:14:05
Secret Story
Liliana confronta Fábio: «Desde que passou o avião, tens comentários estranhos comigo»
tvi
00:01:55
Secret Story
Leandro revela o segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível para todos: «Aprendi com a minha avó»
tvi
00:02:32
Secret Story
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
tvi
Destaques IOL
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Mais Lidas
Dois às 10
Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista
tvi
Dois às 10
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
tvi
Constança Cunha e Sá
Morreu Constança Cunha e Sá
cnn
Historias de amor
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Catherine Birmingham
Uma família com três crianças vivia numa cabana remota no centro de Itália. Depois, apareceram os tribunais
cnn