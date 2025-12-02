Há muitos parques e mercados de Natal no nosso país. Mas este tem algo que é único

Aqui encontramos uma das celebrações natalícias mais singulares de Portugal. Até ao início de janeiro, a cidade de Rio Maior e a aldeia de Marinhas do Sal transformam-se num verdadeiro palco de magia, onde a tradição salineira se funde com o espírito festivo. São 41 presépios esculpidos em sal que dão vida à aldeia, criando um cenário que não encontrará em mais lado nenhum do país.

Os "Presépios de Sal" são a estrela desta edição do Natal em Rio Maior, peças únicas criadas por artesãos e comerciantes locais que usam o sal produzido nas Salinas de Rio Maior, as únicas salinas interiores em pleno funcionamento em toda a Europa. Entre as criações de diferentes dimensões, destacam-se três presépios monumentais, construídos com várias toneladas de sal, assinados Câmara Municipal, pela Cooperativa dos Produtores de Sal e pela Loja do Sal. É uma celebração que honra a identidade da região e transforma uma matéria-prima ancestral em arte efémera.

Mas as festividades não se ficam pelas Marinhas do Sal. No centro da cidade, o "Natal Rio Maior" oferece diversão para toda a família: uma pista de gelo no Jardim Municipal, insufláveis, rampa de boias, carrosséis e um mercadinho de Natal dedicado ao artesanato local. Para facilitar a deslocação entre os dois polos de animação, o Comboio de Natal circula gratuitamente, com paragens estratégicas que incluem o Parque Rio, onde está instalada a maior Árvore de Natal da cidade, e a Praça da República, onde brilha o Túnel de Natal.

Percorra a galeria para ver o ambiente.