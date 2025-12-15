Facebook Instagram
Dicas

Usa roupa vermelha no Natal? Tem muito mais significado do que imagina

Usar roupa vermelha no Natal tem um significado que muitos desconhecem

IOL
Hoje às 16:31
Natal
Natal
Foto: freepik
Este truque é genial: basta fazer isto no seu look e já não vai passar frio nos jantares de Natal

A tradição de vestir roupa vermelha durante a época natalícia vai muito além do estilo: carrega consigo séculos de simbolismo histórico e cultural. O vermelho sempre esteve associado à vida, calor e proteção, especialmente em regiões onde os invernos eram rigorosos.

Citado pelo site El Cronista, segundo especialistas em tradições culturais, o uso desta cor durante o Natal representa também energia positiva, prosperidade, amor e união familiar. Em algumas culturas, o vermelho funciona como um amuleto, afastando más vibrações e atraindo boas energias para o novo ano.

Mais do que um detalhe de moda, vestir vermelho na Consoada e no dia de Natal é uma forma de honrar costumes ancestrais e começar o ano com força e alegria.

RELACIONADOS
Este truque é genial: basta fazer isto no seu look e já não vai passar frio nos jantares de Natal
Esta é a forma mais fácil para fazer o laço perfeito nos embrulhos dos presentes de Natal
Receitas de Natal portuguesas que são muito mais fáceis de fazer do que imagina
Esta árvore de Natal de mini mozarellas vai desaparecer num instante da mesa da consoada. Espreite a receita italiana
Como servir bacalhau delicioso a toda a família no Natal e gastar o mínimo possível
Estes são os presentes de Natal que deve evitar oferecer e que dão má sorte, segundo o Feng Shui
Mais Vistos
00:04:31
Secret Story
Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos
tvi
00:04:40
Secret Story
Arrependida, Liliana recorda ex-noivo, Zé: «Teria feito diferente»
tvi
00:03:39
Dois às 10
Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque
tvi
00:15:50
Secret Story
Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro
tvi
Destaques IOL
Receitas
Nuggets de salmão na air fryer: nutricionista partilha receita que vai agradar todos lá em casa
Dicas
Este truque é genial: basta fazer isto no seu look e já não vai passar frio nos jantares de Natal
Natal
Esta é a forma mais fácil para fazer o laço perfeito nos embrulhos dos presentes de Natal
Tragédia
Desapareceu sem deixar rasto. Agora, após dois anos, o seu telemóvel apareceu e traz revelações
Mais Lidas
Rob Reiner
Casal famoso encontrado morto em casa - e um dos filhos parece ser o principal suspeito
Dois às 10
Assim que saiu do «Secret Story», Ana descobriu algo que não esperava: «Estou mesmo chocada»
tvi
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Rússia
Inédito: Ucrânia diz que utilizou drones subaquáticos para causar danos críticos em submarino da Rússia
cnn
Nuno Rodrigues
«Até sempre, companheiro»: artistas portugueses lamentam morte de colega e prestam homenagem nas redes sociais
Bebé
Bebé morre no Seixal após mãe adormecer durante a amamentação