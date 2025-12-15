Usa roupa vermelha no Natal? Tem muito mais significado do que imagina

Este truque é genial: basta fazer isto no seu look e já não vai passar frio nos jantares de Natal

A tradição de vestir roupa vermelha durante a época natalícia vai muito além do estilo: carrega consigo séculos de simbolismo histórico e cultural. O vermelho sempre esteve associado à vida, calor e proteção, especialmente em regiões onde os invernos eram rigorosos.

Citado pelo site El Cronista, segundo especialistas em tradições culturais, o uso desta cor durante o Natal representa também energia positiva, prosperidade, amor e união familiar. Em algumas culturas, o vermelho funciona como um amuleto, afastando más vibrações e atraindo boas energias para o novo ano.

Mais do que um detalhe de moda, vestir vermelho na Consoada e no dia de Natal é uma forma de honrar costumes ancestrais e começar o ano com força e alegria.