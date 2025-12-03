Facebook Instagram
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos

Este Natal, uma vila natalícia transforma-se num mundo de magia, com renas, duendes e um mercado encantador que promete divertir toda a família
Há 1h e 10min
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem

O Natal é a altura perfeita para programas em família, e este ano há um evento que promete trazer magia e encanto a todas as idades. Imagine renas, duendes, soldados romanos, Reis Magos e o próprio Pai Natal num cenário cheio de luzes e surpresas: é esta a experiência que espera por si nesta vila natalícia.

De 22 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, o Cascais Christmas Village transforma o Parque Marechal Carmona num verdadeiro mundo de Natal, com uma área ampliada e novas atrações que tornam a visita inesquecível.

O bilhete de entrada inclui todas as atrações do recinto, à exceção da Pista de Gelo, do Slide Natalício, da rena de apoio à patinagem, bem como dos consumos de restauração ou compras no Mercadinho. O evento, apesar de contar com áreas cobertas, decorre ao ar livre, pelo que é recomendado vestir-se bem agasalhado. No interior do recinto, existem vários pontos de restauração para uma pausa entre as atividades.

Bilhetes Gerais:

  • Até 2 anos - Grátis
  • 3 aos 11 anos - 12,00 euros
  • Maiores de 12 anos - 14,00 euros
  • Maiores de 65 anos - 12,00 euros

Packs Família:

  • 2 Adultos + 2 Crianças - 48,00 euros
  • 2 Adultos + 3 Crianças - 59,00 euros
  • 2 Adultos + 4 Crianças - 70,00 euros

Para chegar a esta magia do Naral, se for de carro, utilize a A5, saindo na saída Cascais-Birre e seguindo pela N9-1. Na primeira rotunda, saia na 1.ª saída; na segunda rotunda, na 2.ª saída, entrando na Rua 25 de Abril. Siga até à primeira rotunda, cuja 1.ª saída leva à Avenida da República, onde se encontra o recinto.

Em relação ao estacionamento, recomenda-se, por ordem de proximidade ao recinto: os dois parques do Parque Marechal Carmona, o da Marina, o da Cidadela, ou ainda os parques do Hipódromo e do Cascais Center.

 

