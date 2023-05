Jantares sem roupa e com desconhecidos têm milhares de pessoas em lista de espera

Ganham cada vez mais fãs os jantares naturistas em Nova Iorque, promovidos pela “The Füde Experience”, um movimento organiza uma atividade que inclui jantar, uma oficina de escultura e sessões de meditação, com a condição de estar completamente nu.

Para entrar nestes eventos, terá de responder a um questionário e a entrada está sujeita a aprovação, havendo uma lista de espera com milhares de convidados. Por cerca de 79 euros, poderá vir a ter lugar nestes momentos que pretendem ser de “empoderamento” para quem participa.

Charlie Ann Max, uma modelo de tamanhos grandes, como 29 anos, é a autora do projeto, e pretende trazer a ideia para a Europa, nomeadamente para Madrid e Barcelona, como escreve o ‘El País’.

O ‘The New York Times’ recolheu testemunhos de algumas participantes. Rosalina Villanueva, de 41 anos, disse que queria reconectar-se com o seu corpo, que sofreu mudanças depois de ter tido o primeiro filho no ano passado. Já Catherine Fraccaroli, de apenas 21 anos, despiu-se, mas decidiu manter as meias para ficar “confortável”, esperando que o jantar a ajudasse a ser mais confiante socialmente. “Às vezes sou tímida, então uma coisa assim leva-me de facto abrir”, explicou.

Os eventos Füde não são exclusivamente para mulheres, mas para que os homens participem têm de ser referenciados por mulheres que já tenham estado nos eventos.

A equipa de reportagem do ‘The New York Times’, que acompanhou um dos jantares (exclusivamente feminino), relata que depois do jantar, as mulheres ficaram a conversar. Algumas vestiram-se, outras ficaram nuas. Trocaram abraços, números de telefone e redes sociais. Uma mulher sugeriu que todas saíssem nuas para a rua, mas os convidados concordaram que isso provavelmente era ilegal, conta ainda o jornal.