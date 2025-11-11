Do sonho ao pesadelo: 50 turistas viveram momentos de terror quando catamarã afundou na República Dominicana [vídeo]

Família de cinco sofre trágico acidente: mãe e filha de 10 anos morrem e marido acaba detido

Dezenas de passageiros viveram momentos de absoluto terror quando um catamarã em que seguiam no mar das Caraíbas naufragou durante uma excursão. Cerca de meia centena de turistas participavam numa atividade na República Dominicana, que fazia parte do seu programa de férias de sonho a bordo de um navio de cruzeiro, como relata o Daily Mail.

O catamarã de 12 metros começou a meter água e afundou rapidamente na baía de Samaná. A embarcação encheu-se de água e, nas imagens captadas no local, é possível ver dezenas de turistas a flutuar no mar com coletes salva-vidas.

As autoridades deram início a uma operação de resgate para salvar os 55 passageiros que tinham ficado à deriva em mar aberto. Os operacionais conseguiram, felizmente, retirar todos os passageiros da água sem ferimentos, como relatou a imprensa local.

Nas imagens do resgate pode ver-se o catamarã ainda à superfície antes de desaparecer completamente, sendo engolido pela água com uma rapidez impressionante.

Os turistas encontravam-se a bordo de um navio de cruzeiro alemão da TUI antes de embarcarem no catamarã, operado por uma empresa externa, para realizar uma excursão adicional.