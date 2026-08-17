Pai passa noite inteira no mar com filhos de 5 e 7 anos depois de mota de água se ter virado

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Uma família francesa viveu momentos de grande aflição durante umas férias na Tailândia, depois de a mota de água em que seguia ter virado. O pai, de 50 anos, e os dois filhos, de cinco e sete anos, passaram mais de 16 horas à deriva no mar antes de serem encontrados pelas equipas de resgate, como avança o site France 24.

Os três foram transportados para o hospital para serem observados depois da longa noite no mar, mas acabaram por receber alta pouco depois. "Encontrámo-los exaustos depois de engolirem muita água do mar. Estavam pálidos, sobretudo os rapazes", disse um dos responsáveis locais à AFP, citado pelo France 24.

Mota de água desapareceu durante a noite

O pai tinha alugado a mota de água ao final do dia na zona turística. Era expectável um passeio de uma hora, mas o homem e as crianças não regressaram no final desse tempo. E foi esse atraso que motivou que fossem contactados os serviços de emergência, que encetaram uma operação de buscas, como relata ainda o France 24.

A família só foi localizada pelas 10h00 de sexta-feira, depois de ter passado a noite no mar.

Investigação tenta perceber porque virou a mota de água

As autoridades estão agora a tentar perceber o que levou a mota de água a virar. O pai garantiu que tinha experiência na condução deste tipo de veículo. Felizmente, todos tinham coletes salva-vidas.