Mulher está desaparecida dentro de um navio de cruzeiro. Uma viagem de sonho transformou-se numa mega-operação de buscas

Uma mulher britânica de 72 anos está desaparecida depois de ter sido dada como desaparecida a bordo de um navio de cruzeiro que atravessava o oceano Atlântico, numa viagem entre Espanha e as Caraíbas. Foi lançada uma operação de busca, mas, apesar das diligências da tripulação, a passageira continua sem ser localizada.

Segundo o jornal britânico The Sun, a mulher foi vista pela última vez na tarde de segunda-feira, quando o navio Marella Voyager navegava a partir de Málaga, em direção às Caraíbas. O alerta foi dado na noite de terça-feira, depois de um funcionário ter reparado que a cama da passageira não tinha sido utilizada durante a noite.

A tripulação realizou uma busca a todo o navio e organizou uma contagem dos passageiros, tendo os restantes hóspedes sido chamados a reunir-se em diferentes pontos de encontro. A operação obrigou alguns passageiros a interromper as refeições e as atividades de lazer.

A agência de viagens TUI, responsável pela operação do Marella Voyager, confirmou o desaparecimento e informou que as autoridades foram contactadas assim que o alerta foi dado.

«Assim que o alerta foi dado, a tripulação realizou uma busca completa ao navio e contactámos imediatamente as autoridades competentes», afirmou um porta-voz da empresa, citado pelo The Sun.

A segurança do navio está também a analisar as imagens de videovigilância, na esperança de encontrar informações que ajudem a esclarecer o que aconteceu.

Entretanto, o Centro de Coordenação de Salvamento da Guarda Costeira dos Estados Unidos, em Norfolk, Virgínia, emitiu um alerta a pedir aos navios que navegavam na área para manterem atenção redobrada.

De acordo com o jornal britânico, o Marella Voyager já se encontrava a cerca de 550 milhas do local onde a mulher poderá ter caído ao mar. A Guarda Costeira decidiu que o navio deveria prosseguir a viagem, em vez de regressar ao local.

O Marella Voyager partiu de Málaga a 4 de novembro, com cerca de 2000 passageiros e 800 tripulantes a bordo. A chegada a Antígua estava prevista para sexta-feira, seguindo depois para a Dominica e terminando a viagem em Barbados, no domingo.