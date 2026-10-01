Quatro crianças, incluindo um bebé de dois meses, encontradas sozinhas em casa. Mãe estaria num cruzeiro

Uma bebé de apenas dois meses e outras três crianças foram encontradas sozinhas dentro de casa, na Florida, nos Estados Unidos, enquanto a mãe estaria num cruzeiro de três dias nas Bahamas. Nathalie Belizaire, de 29 anos, foi detida e acusada de quatro crimes de negligência infantil, segundo a PEOPLE.

O caso começou quando o pai da bebé viu, na passada quinta-feira, uma publicação de Nathalie no WhatsApp que parecia mostrar a compra de um bilhete para um cruzeiro. Ao falar com a mulher, terá recebido a garantia de que os filhos ficariam aos cuidados da bisavó.

No entanto, dois dias depois, o homem deslocou-se à casa e percebeu que algo não estava certo. Viu a televisão ligada e ouviu vozes de crianças no interior. Perante a situação, decidiu ligar para o número de emergência.

Crianças estavam juntas na casa de banho

A polícia e os bombeiros deslocaram-se à habitação e tiveram de forçar a entrada. De acordo com o depoimento policial citado pela PEOPLE, encontraram as quatro crianças juntas numa casa de banho.

Entre elas estavam um bebé de dois meses e uma criança de dois anos. As autoridades não divulgaram, no artigo, as idades das outras duas crianças.

Mãe foi detida quando regressou do cruzeiro

Foi aí que acabou por ser detida, tendo posteriormente sido entregue às autoridades locais, segundo a PEOPLE.