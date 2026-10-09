Estava desempregado e sem dinheiro. Começou a vender artigos usados na Internet e hoje fatura milhões

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Estava desempregado, sem dinheiro e tinha um filho de cinco anos para sustentar quando descobriu uma forma de ganhar dinheiro através da Internet. O que começou com a compra e venda de um telemóvel usado transformou-se, ao longo de quase duas décadas, num negócio milionário.

Em 2008, depois de perder o emprego durante a crise financeira, Rick Senko procurava uma maneira de pagar as despesas. A oportunidade surgiu quando encontrou no site Craigslist um telemóvel usado por cerca de 30 euros, que conseguiu vender no eBay por aproximadamente 60 euros.

A diferença entre os dois preços fez com que percebesse que podia comprar artigos abaixo do seu valor de mercado e revendê-los com lucro. Reinvestiu o dinheiro noutras compras e repetiu o processo.

“Não é preciso muito dinheiro para começar. Não é preciso muito conhecimento para começar. Só é preciso começar”, partilhou, citado pela CNBC Make It.

De telemóveis a roupa em segunda mão

Inicialmente, dedicou-se à compra e venda de equipamentos eletrónicos, incluindo telemóveis e videojogos. À medida que aprendeu a identificar produtos procurados e oportunidades de negócio, os rendimentos aumentaram. Segundo o próprio, em 2010 já ultrapassava os 90 mil euros anuais.

Por volta dessa altura, começou a concentrar-se na roupa em segunda mão. Percebeu que determinadas peças de marca podiam valer muito mais do que o preço pedido por elas nos mercados de usados.

Passou a percorrer lojas de artigos em segunda mão, feiras e vendas de garagem no sul da Florida, procurando peças que pudesse revender. Com o tempo, criou relações com vendedores para ter acesso antecipado às novas mercadorias e chegou a anunciar cerca de 250 artigos por dia.

Em 2017, as vendas no eBay rondavam os 430 mil euros. Em 2023, já ultrapassavam os 2,1 milhões de euros, segundo documentos consultados pela CNBC.

Criou uma empresa que vende milhares de peças por dia

Em 2023, Senko decidiu mudar o modelo de negócio. Em vez de comprar peças individualmente para as revender, começou a adquirir roupa em grandes quantidades e a vendê-la por grosso a outros revendedores.

Foi assim que nasceu a Technsports, empresa que fornece roupa usada a profissionais que depois selecionam os artigos e os vendem individualmente.

A mudança permitiu-lhe aumentar o volume de vendas sem ter de tratar pessoalmente de cada peça. A empresa chegou a vender até 5.000 artigos por dia e registou, em 2024, receitas superiores a 6 milhões de euros, de acordo com documentos analisados pela CNBC Make It.

O norte-americano afirma que o negócio é globalmente rentável e que a margem de lucro por artigo ronda os 50%.