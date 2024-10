Programa norte-americano AWE procura mulheres portuguesas com ideias de negócio​​​​​​​

“Academy for Women Entrepreneurs” (AWE) está de novo à procura de mulheres com projetos diferenciadores. As candidaturas à 4.ª edição do programa de empreendedorismo feminino, promovido pela Drive Impact com o apoio da embaixada dos Estados Unidos (EUA) em Portugal, decorrem até 23 de outubro. Mulheres ucranianas que residem em Portugal podem igualmente concorrer a este programa.

“Em 2021, cerca de 34% dos empreendedores em Portugal eram mulheres, uma taxa próxima à média da União Europeia (UE), que é de 34,4%. Apesar disso, o empreendedorismo feminino ainda enfrenta desafios em comparação com os homens, especialmente no acesso ao financiamento e às redes de apoio. Por exemplo, apenas cerca de 15% das startups em Portugal são fundadas ou cofundadas por mulheres, evidenciando o gap de género no setor de tecnologia e inovação”, refere Catarina Miguel Martins, diretora da Drive Impact, citada em comunicado.

Desde o seu arranque, o programa de promoção do empreendedorismo feminino, promovido pela Drive Impact com o apoio da embaixada dos EUA, já arrecadou 700 candidaturas.

“Este programa não só capacita as participantes com ferramentas essenciais para o empreendedorismo, como também cria uma rede de apoio internacional que reforça o papel das mulheres como líderes inovadoras. Todas as candidaturas, que nos chegaram ao longo destes quatro anos, demonstram isso mesmo”, afirma Marie Blanchard, Conselheira de Relações Públicas da embaixada dos EUA.

A iniciativa proporciona “a mulheres de todos os distritos de Portugal adquirirem conhecimentos e ferramentas imprescindíveis à criação e crescimento dos seus negócios, pertencendo a uma comunidade empreendedora internacional”, refere o comunicado.

A participação e inscrição no programa é gratuita e destina-se “a mulheres em diferentes estágios do percurso empresarial, desde aquelas que estão a desenvolver uma ideia até àquelas que já têm um negócio em fase inicial”.

Além de workshops e sessões de formação intensiva, as participantes vão ter “mentoria e acesso a programas de prestigiadas universidades norte-americanas, como a Arizona State University’s Thunderbird School of Global

Management”.

À semelhança da edição do ano passado do AWE, também mulheres ucranianas que residem em Portugal podem concorrer a este programa que apoia com um investimento seed as ideias de negócio.

No ano passado, foi atribuído um total de 24 mil dólares (cerca de 22 mil euros) em prémios.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders