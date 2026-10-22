Marcou a história do Sporting e hoje "faz história" na Seleção: contamos-lhe o que é feito de Nélson Pereira e abrimos o jogo sobre a sua vida privada

Quem se lembra de Nélson Pereira a defender a baliza do Sporting talvez não saiba que o antigo internacional português continua bem ligado ao futebol. Aos 51 anos, trocou as luvas por novas funções, assumiu responsabilidades na Fundação do Futebol e mantém-se ligado à formação de guarda-redes. Na vida pessoal, também há novidades: em 2026, celebrou 25 anos de casamento com Sandra.

Longe de ter desaparecido dos relvados, Nélson Pereira encontrou uma nova forma de viver a paixão pelo futebol. O antigo guarda-redes, que se tornou uma figura marcante do Sporting, continua a trabalhar na modalidade e a participar em iniciativas que procuram usar o desporto para ajudar a comunidade.

Nas redes sociais, onde reúne cerca de 15 mil seguidores no Instagram, partilha momentos do quotidiano e deixa perceber que o futebol continua a ocupar um lugar central na sua vida. A biografia da conta resume bem esta nova etapa: treinador de guarda-redes da Seleção Nacional, vice-presidente da Fundação do Futebol, embaixador da Liga Portugal e coautor de um livro dedicado à posição que o tornou conhecido.

Da baliza do Sporting à Seleção Nacional: o que faz hoje Nélson Pereira?

Nascido a 20 de outubro de 1975, em Torres Vedras, Nélson Alexandre Gomes Pereira começou a jogar futebol no SCU Torreense, clube onde fez a formação. Chegou depois ao Sporting, emblema ao qual ficou ligado durante grande parte da carreira e onde construiu uma relação especial com os adeptos.

Depois de pendurar as luvas, em 2010, aos 34 anos, não abandonou o futebol. Regressou a Alvalade para trabalhar como treinador de guarda-redes, função que desempenhou até 2020. Passou depois a coordenar a formação específica dos guardiões e assumiu responsabilidades na estrutura de futebol do clube, incluindo funções ligadas à equipa B e aos sub-23.

Em 2024, revelou que tinha decidido voltar a estudar para aprofundar os conhecimentos na área da gestão desportiva. Concluiu uma pós-graduação em Organização e Gestão no Futebol Profissional, na Liga Portugal Business School, explicando que a experiência acumulada ao longo dos anos não era, por si só, suficiente para responder a todos os desafios da nova etapa profissional.

Atualmente, a sua atividade passa também pela Federação Portuguesa de Futebol, onde trabalha como treinador de guarda-redes, e pela Fundação do Futebol – Liga Portugal. O percurso mostra como o antigo jogador conseguiu transformar a experiência adquirida dentro das quatro linhas numa carreira que cruza o treino, a formação e a gestão.

Uma carreira marcada pelo Sporting e por títulos

Foi ao serviço do Sporting que Nélson Pereira ganhou maior notoriedade. O antigo guardião representou os leões entre 1997 e 2006, numa fase importante da história recente do clube, e conquistou títulos que ajudaram a consolidar o seu lugar na memória dos adeptos.

Ao longo da carreira, passou ainda pelo Torreense, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal e Belenenses. Pela Seleção Nacional A, somou três internacionalizações e integrou o grupo português que participou no Campeonato do Mundo de 2002, disputado no Japão e na Coreia do Sul.

Entre os momentos mais marcantes do percurso estão os títulos conquistados pelo Sporting. De acordo com a imprensa desportiva, Nélson Pereira foi bicampeão nacional pelos leões e venceu ainda três Taças de Portugal, três Supertaças e duas Taças da Liga, tendo também usado a braçadeira de capitão.

A ligação ao clube não ficou, por isso, limitada aos anos em que defendia a baliza. Depois de terminar a carreira como jogador, continuou a contribuir para a formação de novos guarda-redes, numa função que lhe permitiu transmitir às gerações seguintes os conhecimentos adquiridos ao mais alto nível.

A maior defesa é a vida: as causas sociais a que está ligado

Uma das vertentes menos conhecidas do antigo guarda-redes é o trabalho desenvolvido no âmbito da responsabilidade social. Em agosto de 2025, Nélson Pereira assumiu a vice-presidência do Conselho de Administração da Fundação do Futebol – Liga Portugal, para o mandato 2025-2027.

A instituição procura aproveitar a popularidade do futebol para promover causas humanitárias, inclusão social, sustentabilidade e valores como o respeito e a tolerância. Neste contexto, o antigo internacional tem participado em campanhas de sensibilização e iniciativas solidárias.

Em março de 2025, foi o rosto de uma campanha de incentivo à dádiva de sangue, realizada em parceria com o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, da ULS Amadora/Sintra. Sob o mote «A maior defesa é a vida», Nélson Pereira apelou à importância de doar sangue e ajudar quem mais precisa.

Também participou em ações de apoio a animais em situação de vulnerabilidade. Em outubro de 2024, associou-se à campanha do Banco Solidário Animal, promovida em parceria com a Animalife, que procurou recolher alimentos para animais a cargo de associações zoófilas e de famílias carenciadas.

Já em julho de 2025, regressou a Torres Vedras para a inauguração de um novo campo do projeto FOOTPARK, iniciativa que junta a Fundação do Futebol, a Missão Continente e autarquias locais para disponibilizar espaços desportivos abertos à comunidade e incentivar estilos de vida mais saudáveis.

O antigo guarda-redes continua, assim, a participar em projetos que vão além da competição e que procuram aproximar o futebol das pessoas.

Também escreveu um livro sobre guarda-redes

A experiência acumulada ao longo de décadas no futebol levou Nélson Pereira a outro projeto: a escrita. Em 2019, lançou, com Miguel Miranda e Rui Vieira, o livro As 1001 Decisões do Guarda-Redes de Futebol.

A obra explora a tomada de decisão numa posição que exige muito mais do que reflexos e capacidade para defender remates. Analisa situações reais de jogo, os fatores que influenciam as escolhas dos guarda-redes e exercícios que ajudam a aplicar esses princípios no treino.

O livro nasceu do trabalho desenvolvido no Sporting e reflete uma preocupação que acompanhou Nélson Pereira na transição de jogador para treinador: ajudar a formar guardiões capazes de interpretar o jogo, antecipar situações e tomar melhores decisões.

Na biografia do Instagram, o antigo internacional continua a destacar este projeto, sinal de que a partilha de conhecimento permanece uma parte importante do seu percurso.

Nélson Pereira é casado? O que se sabe da vida familiar

Apesar de manter uma presença regular nas redes sociais, Nélson Pereira não faz da vida privada o centro da sua exposição pública. Ainda assim, há alguns detalhes familiares que são conhecidos através de entrevistas e publicações anteriores.

O antigo guarda-redes é casado com Sandra. Em julho de 2026, o casal voltou a celebrar a união, assinalando 25 anos de casamento numa cerimónia que, segundo a revista Lux, lhes permitiu reviver o dia em que disseram «sim», rodeados por pessoas próximas.

O casal tem um filho, também chamado Nélson Pereira, que seguiu as pisadas do pai no futebol. Em 2021, o jovem deixou a formação do Sporting e rumou aos Estados Unidos com uma bolsa de estudo para a Stetson University, na Florida, onde conciliou a prática desportiva com estudos na área de Administração de Empresas.

A experiência foi acompanhada de perto pelo pai, que falou publicamente sobre o desafio de ver o filho partir para longe de casa para perseguir os próprios objetivos. A história dos dois chegou a ser destacada pela imprensa desportiva, numa ligação entre gerações marcada pelo futebol.

Não há, contudo, informação pública suficientemente atualizada para traçar em detalhe o percurso presente do filho ou para confirmar outros aspetos da vida privada da família. O que se sabe é que Nélson Pereira mantém uma relação próxima com o filho e que a família continua a fazer parte da sua história.

Um antigo guarda-redes que continua a fazer a diferença

A carreira de Nélson Pereira não terminou quando deixou de defender balizas. Depois de conquistar títulos, representar Portugal e tornar-se uma referência do Sporting, encontrou novos caminhos no treino, na gestão e na intervenção social.

Hoje, continua ligado à Seleção Nacional, assume responsabilidades na Fundação do Futebol e participa em campanhas que procuram transformar a popularidade do desporto em apoio concreto a diferentes causas. Pelo meio, mantém projetos de formação e partilha a experiência que acumulou ao longo dos anos.

Aos 51 anos, o antigo guardião mostra que há vida depois da última defesa, e que a ligação ao futebol pode continuar a crescer mesmo quando chega o momento de pendurar as luvas.