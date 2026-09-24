Moldes e plásticos de Leiria vão estar em destaque na Colômbia. NERLEI CCI organiza missão a Bogotá

Para uma PME industrial, escolher um novo mercado é apenas o início. Antes da primeira encomenda há contactos para fazer, requisitos para compreender e parceiros para encontrar. Entre 27 de setembro e 1 de outubro, uma comitiva da Região de Leiria estará na Colômbia para fazer esse trabalho de aproximação.

A missão é organizada pela NERLEI CCI, Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria, e decorre entre 27 de setembro e 1 de outubro. A deslocação faz parte do projeto Leiria Trade & Growth e concentra-se em duas áreas com peso na indústria regional: os moldes e os plásticos.

Uma conferência dentro da ColombiaPlast

O momento central está marcado para 29 de setembro, em Bogotá. A conferência «Moldando el Futuro: Moldes y Plásticos de la Región de Leiria, Portugal» será realizada no contexto da ColombiaPlast, feira dedicada às indústrias dos plásticos, borracha, petroquímica, embalagens e equipamentos associados.

A edição de 2026 da ColombiaPlast decorre entre 28 de setembro e 2 de outubro, no centro de exposições Corferias. O evento é organizado pela Messe Düsseldorf North America, pela associação colombiana Acoplásticos e pela Corferias.

Durante a conferência, Luís Febra, presidente da NERLEI CCI, apresentará o Leiria Trade & Growth. Um representante da CIMRL, comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, dará a conhecer o território, enquanto representantes dos moldes e dos plásticos falarão sobre as competências e possibilidades de cooperação destes setores.

A agenda inclui ainda reuniões com entidades portuguesas e colombianas. Entre os encontros previstos estão contactos com a Embaixada de Portugal na Colômbia, a Câmara de Comércio de Bogotá e a representação da União Europeia no país.

Porque são os moldes e os plásticos importantes para Leiria?

O distrito de Leiria tem uma base industrial diversificada. Na caracterização económica publicada pela NERLEI CCI, os moldes e os plásticos aparecem entre as produções com expressão nacional, juntamente com a cerâmica, o vidro, os cimentos, a madeira e o mobiliário.

Levar estes setores a Bogotá permite apresentar uma fileira regional, em vez de promover apenas uma empresa ou um produto. A conferência deverá abordar capacidade produtiva, conhecimento técnico e áreas em que podem surgir relações entre empresas e instituições dos dois países.

Essa apresentação coletiva também pode ajudar empresas de menor dimensão. Muitas PME têm competências para trabalhar com clientes internacionais, mas não dispõem sozinhas da mesma capacidade para organizar uma missão, chegar às entidades certas ou ganhar visibilidade num evento estrangeiro.

O que é o Leiria Trade & Growth?

O Leiria Trade & Growth é desenvolvido em copromoção pela NERLEI CCI e pela CIMRL. O projeto apoia a internacionalização de empresas da Fileira Casa e dos setores dos moldes e plásticos da Região de Leiria.

China, Colômbia, Coreia do Sul, Japão e México são os mercados definidos. Para chegar a esses destinos, estão previstas ações de capacitação, prospeção e promoção internacional. A informação oficial aponta para um impacto esperado em cerca de 350 PME.

A missão à Colômbia junta duas dessas componentes. Há promoção do território e das suas indústrias, mas também contacto direto com organizações que conhecem o mercado colombiano e podem ajudar a interpretar oportunidades, exigências e formas de entrada.

Que papel tem a NERLEI CCI?

Fundada em 1985 e reconhecida como Câmara de Comércio e Indústria em 2023, a NERLEI CCI representa cerca de mil associados. A indústria corresponde a 38% dessa base, segundo os dados publicados pela associação.

O apoio à internacionalização é uma das suas áreas de trabalho. A NERLEI CCI organiza missões e participações em feiras, mas também presta serviços de prospeção, seleção de mercados, consultoria e preparação de planos de marketing internacional.

Uma deslocação deste tipo não garante contratos nem vendas imediatas. O resultado será decidido depois, no acompanhamento das reuniões, na adaptação das propostas e na capacidade de transformar um primeiro contacto numa relação comercial. Em Bogotá, a missão começa por tornar a indústria de Leiria mais fácil de encontrar.