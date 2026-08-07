Cinco novos projetos deverão chegar a mais de 1100 empresas. O investimento ultrapassa os 15 milhões

Mais de 1100 empresas poderão ser apoiadas ou abrangidas por cinco novos projetos que a NERLEI CCI vai colocar no terreno no segundo semestre de 2026. O investimento total ultrapassa os 15 milhões de euros e chega numa altura em que muitas PME procuram modernizar processos, entrar em novos mercados e responder a exigências que mudam depressa.

A Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria está ainda a concluir cerca de uma dezena de projetos cofinanciados que arrancaram em 2024 e 2025. Ao mesmo tempo, prepara novas operações com apoios à qualificação, formação, internacionalização e cibersegurança.

Não são cinco projetos iguais. Alguns apoiam diretamente investimentos feitos pelas empresas. Outros procuram abrir mercados, aproximar conhecimento técnico ou criar condições para que centenas de PME consigam acompanhar mudanças que, sozinhas, seriam mais difíceis de enfrentar.

Que apoios chegam primeiro às PME?

O SMART PME 5.0 está no terreno desde meados de julho e prevê apoiar 100 micro, pequenas e médias empresas. As participantes poderão receber um apoio de 54% para investimentos em áreas que incluem inovação, gestão de pessoas, digitalização, cibersegurança, automação de processos e ligação entre sistemas.

É uma lista ampla, mas com aplicação prática. Pode significar ligar o software de produção ao sistema de gestão, proteger melhor os dados da empresa, automatizar tarefas repetitivas ou organizar informação que hoje continua dispersa.

O PME XPONENTIAL deverá arrancar no início de setembro e trabalhar com 49 PME. O modelo junta formação entre empresas e consultoria personalizada no próprio local de trabalho, para responder a necessidades concretas nas áreas da inovação, transição digital e critérios ESG. O incentivo previsto cobre 90% do investimento elegível a fundo perdido.

A maior fatia vai para a internacionalização

A maior fatia está no International Business 2026-2028. Com um investimento próximo dos 11 milhões de euros, é um dos maiores projetos alguma vez dinamizados pela NERLEI CCI e deverá apoiar 124 PME em 50% das despesas elegíveis.

O programa inclui feiras internacionais, missões empresariais, marketing internacional, transformação digital e ações de capacitação e contacto entre empresas. A primeira iniciativa está prevista para novembro de 2026.

Para uma PME, vender fora começa muito antes da primeira encomenda. É preciso escolher mercados, preparar a presença comercial, encontrar contactos e perceber como adaptar a oferta. As ações coletivas procuram reduzir parte desse custo e desse isolamento.

Também virado para o exterior, o Portugal Home Export deverá abranger 500 PME da cadeia de valor da construção e do habitat. O projeto tem uma dotação próxima de um milhão de euros e será desenvolvido pela NERLEI CCI em parceria com a AEB CCI, a associação empresarial de Braga. O objetivo é aumentar a visibilidade internacional das empresas e facilitar o acesso a mercados considerados estratégicos.

A cibersegurança atravessa a fronteira

O quinto projeto chama-se CIBERRAIA e tem uma dimensão transfronteiriça. Abrange o espaço EUROACE, que reúne o Alentejo, a Região Centro de Portugal e a Extremadura espanhola, e prevê impactar indiretamente 350 empresas.

Liderada pela Junta da Extremadura, a operação junta 11 parceiros. Entre os cinco participantes portugueses estão a NERLEI CCI, a Startup Leiria, a Universidade de Aveiro e os institutos politécnicos de Portalegre e Tomar.

O trabalho passa por melhorar a cooperação no combate à cibercriminalidade, criar uma rede de investigação que apoie as forças de segurança e estimular um setor empresarial dedicado à cibersegurança. Para as empresas, o tema toca problemas muito concretos: proteção de dados, interrupções de atividade, fraude e capacidade de reagir a incidentes.

Dez projetos a fechar, cinco a arrancar

Henrique Carvalho, diretor executivo da NERLEI CCI, liga o arranque das novas operações a uma estratégia de captação e utilização dos fundos europeus. O objetivo, refere, é aproveitar esses recursos para "qualificar e modernizar o tecido empresarial", reforçando a competitividade das empresas e o desenvolvimento da Região de Leiria.

Quatro dos projetos contam com apoio do COMPETE 2030, Portugal 2030 e União Europeia. O CIBERRAIA é cofinanciado pelo Programa Interreg VI-A Espanha-Portugal, conhecido como POCTEP.

O calendário já começou: o SMART PME 5.0 avançou em julho, o PME XPONENTIAL deverá seguir-se em setembro e a primeira ação do International Business está prevista para novembro. A partir daí, o impacto mede-se dentro das empresas, quando o apoio se traduz num processo que funciona melhor ou numa oportunidade real de chegar a outro mercado.