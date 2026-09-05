Oito empresas portuguesas vão a uma das maiores feiras mundiais do setor automóvel

Entrar num mercado externo raramente começa no momento da venda. Antes disso, há feiras, contactos, reuniões, distribuidores, parceiros e uma pergunta que pesa em muitas PME: onde vale a pena aparecer?

Entre 8 e 12 de setembro de 2026, a indústria automóvel volta a reunir-se em Frankfurt, na Alemanha, para mais uma edição da Automechanika. A feira é dedicada ao mercado do pós-venda automóvel e junta empresas, profissionais e compradores de vários países.

Portugal também estará representado. Com o apoio da NERLEI CCI - Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria, oito empresas portuguesas do Norte e Centro do país vão participar no certame através do projeto International Business 2025-2026.

Porque é que esta feira conta para o setor?

A Automechanika Frankfurt é um dos principais encontros internacionais ligados ao mercado de peças, componentes, reparação, manutenção, serviços e soluções para a indústria automóvel.

Segundo a Messe Frankfurt, organizadora do evento, a edição de 2026 deverá reunir mais de 4.400 expositores de mais de 80 países. A área de exposição prevista ronda os 300.000 metros quadrados.

Estes números ajudam a explicar a importância da presença em feira. Para empresas portuguesas, participar num evento desta escala pode abrir contactos com clientes, distribuidores, parceiros e outros operadores internacionais. Também permite perceber que produtos, tecnologias e exigências começam a marcar o setor.

O que muda para as empresas portuguesas?

A presença nacional apoiada pela NERLEI CCI cresce face à última edição. Em 2024, a associação apoiou cinco empresas; em 2026, serão oito.

Esse aumento aponta para um interesse maior das empresas em usar feiras internacionais como palco de prospeção e apresentação. Num setor com cadeias de fornecimento globais, estar presente nos principais pontos de encontro pode fazer diferença na forma como uma empresa é encontrada e avaliada por potenciais compradores.

Expor produtos é só uma parte da presença em feira. Muitas vezes, estes eventos servem para testar procura, perceber concorrência, recolher contactos, validar mercados e iniciar conversas que só mais tarde se transformam em negócio.

Que temas vão marcar a edição de 2026?

A feira chega num momento de mudança para a indústria automóvel. A organização aponta temas como inteligência artificial, digitalização, eletromobilidade, condução autónoma e sustentabilidade como áreas em destaque nesta edição.

Para o mercado do pós-venda, estas mudanças são particularmente relevantes. Oficinas, fabricantes, distribuidores e prestadores de serviços têm de acompanhar veículos mais digitais, novas soluções de diagnóstico, componentes ligados à eletrificação e exigências ambientais cada vez mais presentes.

Para as empresas que vendem fora, isto aumenta a pressão. Já não basta competir por preço ou capacidade produtiva. É preciso mostrar adaptação tecnológica, fiabilidade, resposta comercial e capacidade para entrar em cadeias internacionais exigentes.

Qual é o papel da NERLEI CCI?

A participação das oito empresas está integrada no International Business 2025-2026, projeto promovido pela NERLEI CCI para apoiar a internacionalização de PME.

Segundo a informação enviada pela associação, o projeto apoia 50% das despesas elegíveis das empresas participantes nas ações previstas. Essas ações incluem participação em feiras internacionais, missões empresariais, comércio eletrónico e transformação digital.

O projeto é financiado pelo Portugal 2030, no âmbito do Programa Inovação e Transição Digital, com apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Na prática, procura reduzir parte da barreira de entrada para empresas que querem testar mercados externos, mas para quem cada feira implica custos, preparação e tempo.

O que fica depois da feira?

Uma feira internacional não garante vendas imediatas. Mas pode criar condições para que uma empresa seja vista por compradores que dificilmente encontraria a partir de Portugal.

Depois dos cinco dias em Frankfurt, o trabalho continua nos contactos recolhidos, nas reuniões marcadas, nos distribuidores identificados e nas decisões sobre que mercados merecem acompanhamento.

Para as empresas portuguesas presentes na Automechanika, a oportunidade está nesse segundo momento. A feira abre portas. O resultado depende do que cada empresa conseguir fazer com as conversas que trouxer de Frankfurt.