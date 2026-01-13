Facebook Instagram
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona

Hoje às 11:28

A Mercadona tem cápsulas de café compatíveis com máquinas Nespresso e Dolce Gusto, o que adoramos. A cadeia de supermercados espanhola traz-nos assim mais opções de café de qualidade, pensado para diferentes momentos do dia e para vários gostos.

No caso das cápsulas compatíveis com Nespresso, o sortido foi desenvolvido a pensar nas rotinas reais de quem bebe café. A marca parte da ideia simples de que não procuramos a mesma intensidade de manhã, depois do almoço ou a meio da tarde. O resultado é uma gama variada que promete corpo, aroma e um creme abundante e duradouro, inspirada na tradição italiana do café expresso.

Entre as opções disponíveis estão o Extraforte, para quem gosta de sabores intensos e tostados, o Ristretto, mais curto e aromático, e o Expresso, equilibrado e clássico. Há ainda um café de origem Colômbia, com notas doces e acidez suave, uma versão Descafeinada cheia de sabor, o Duplo Expresso para quem precisa de energia extra e até uma opção Caramel, pensada para quem gosta de um toque mais doce sem perder intensidade.

A novidade estende-se também às cápsulas compatíveis com máquinas Dolce Gusto, com propostas que vão dos cafés simples às combinações com leite. Aqui, a Mercadona aposta nos clássicos que nunca falham, como o Forte, o Extraforte e o Duplo Expresso, mas também em opções mais suaves e versáteis, incluindo o café descafeinado.

Para quem prefere bebidas mais cremosas, há ainda cápsulas de Galão e Cappuccino, com um sistema simples de preparação que combina cápsulas de leite e de café. Uma solução prática para ter, em casa, bebidas típicas de cafetaria, adaptadas ao ritmo do dia a dia e sem complicações.

