Menina desaparecida há seis anos é localizada graças a série da Netflix

Família e amigos de Kayla Unbehaun passaram seis anos desdobrados em apelos e buscas depois de a menina ter desaparecido no estado do Illinois, Estados Unidos, raptada pela própria mãe.

Tinha apenas nove anos quando perdeu totalmente o contacto com o pai, restante família e amigos. Arrancada da vida que conhecia até então, viveu em fuga com a mãe até que, agora, aos 15 anos, pôde finalmente reunir-se com o pai, que havia ganho a custódia total da menina no início de 2017, como escreve a CNN.

Ryan Iserka deixou de ver a filha depois de a menina ter ido para um acampamento com a mãe, do qual nunca voltou. Foi emitido um mandado de captura sobre a mãe pelo crime de sequestro. Até agora, nada mais se soube acerca do paradeiro da criança.

Mas, graças a um episódio de "Unsolved Mysteries", uma série documental assinada pelos produtores de "Stranger Things", Kayla foi reconhecida no passado sábado, por um espetador. A pessoa que identificou a adolescente avisou o funcionário da loja, que contactou a polícia.

A mãe de Kayla, Heather Unbehaun, foi detida nessa mesma noite e ficou presa sob uma fiança de 250 mil dólares. Foi libertada na terça-feira e deverá ser presente a tribunal no próximo dia 11 de julho.

Entretanto, o pai declarou-se “muito feliz” por ter de novo a filha em casa, como refere um comunicado do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, e agradeceu à organização e a todas as entidades que divulgaram o caso.

“Também quero agradecer a todos os seguidores da página do Facebook 'Bring Kayla Home' , que ajudaram a manter viva a história e foram fundamentais para divulgar a causa”, disse. “Pedimos privacidade enquanto nos conhecemos novamente e navegamos neste novo começo.”