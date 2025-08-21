Já conhece o ‘Tinder dos negócios’? Neste evento de networking quando chega já sabe com quem fez ‘match’

Estão abertas as inscrições para o ‘Network em Lisboa’, um evento em forma de festa informal que junta cada participante a duas pessoas com verdadeira relevância para o seu negócio. A metodologia deste evento é única e muito diferente do que estamos habituados, o que já lhe valeu o rótulo de ‘Tinder dos negócios’.

Neste método, criado pela arquiteta brasileira Viviane Cunha, uma equipa analisa durante três dias os perfis dos participantes com base nos seus formulários de inscrição. Partindo das informações partilhadas, são gerados mapas de conexão e escolhidos pelo menos dois profissionais com interesse para cada pessoa.

Ou seja, trata-se de um evento em que é garantido que faz mesmo ‘match’: cada participante é apresentado às pessoas mais relevantes para o seu negócio e isso, como sabemos, vale ouro no mundo do networking.

Estes encontros já acontecem em Lisboa há sete anos e o próximo está marcado já para o dia 8 de setembro. Acontecerá no Editory Riverside Hotel e promete ser uma ponte entre ideias, culturas e oportunidades.

Mais informações:

https://networkemlisboa.com/

Horário: 18:00h – 22:00h

Inscrições e bilhetes: até 02/09 – 46 Euros

Local: Restaurante Impulso, no Editory Riverside Hotel

Vídeo: