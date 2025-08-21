Facebook Instagram
Dinheiro

Já conhece o ‘Tinder dos negócios’? Neste evento de networking quando chega já sabe com quem fez ‘match’

Já pode inscrever-se para um dos eventos mais originais para quem quer conhecer profissionais relevantes e fechar negócios. Neste convívio, quando chega já sabe com quem deve falar
IOL
Hoje às 16:10

Estão abertas as inscrições para o ‘Network em Lisboa’, um evento em forma de festa informal que junta cada participante a duas pessoas com verdadeira relevância para o seu negócio. A metodologia deste evento é única e muito diferente do que estamos habituados, o que já lhe valeu o rótulo de ‘Tinder dos negócios’.

Neste método, criado pela arquiteta brasileira Viviane Cunha, uma equipa analisa durante três dias os perfis dos participantes com base nos seus formulários de inscrição. Partindo das informações partilhadas, são gerados mapas de conexão e escolhidos pelo menos dois profissionais com interesse para cada pessoa.

Ou seja, trata-se de um evento em que é garantido que faz mesmo ‘match’: cada participante é apresentado às pessoas mais relevantes para o seu negócio e isso, como sabemos, vale ouro no mundo do networking.

Estes encontros já acontecem em Lisboa há sete anos e o próximo está marcado já para o dia 8 de setembro. Acontecerá no Editory Riverside Hotel e promete ser uma ponte entre ideias, culturas e oportunidades.

Mais informações:

https://networkemlisboa.com/

Horário: 18:00h – 22:00h

Inscrições e bilhetes: até 02/09 – 46 Euros

Local: Restaurante Impulso, no Editory Riverside Hotel

Vídeo:

 

Mais Vistos
00:02:09
Big Brother
Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes
tvi
00:01:53
Big Brother
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
tvi
00:03:41
Big Brother
Viriato no centro do furacão. As críticas e fortes acusações
tvi
00:01:02
Big Brother
Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»
tvi
Destaques IOL
Luz para substituir triângulo
Espanha acaba com os triângulos por serem perigosos. Condutores passam a ser obrigados a ter isto
Rapto
Vídeo mostra momento aterrador em que uma mãe impede homem de raptar o seu bebé
Fascite
“Doença do chinelo”: médico explica os riscos de andar de chinelos no verão
Casca do figo faz bem
Ainda abre os figos para comer só o interior e deita fora a casca? Está a fazer um disparate
Mais Lidas
Teresa Caeiro
O linchamento - não conseguido - de Miguel Sousa Tavares
cnn
Luz para substituir triângulo
Espanha acaba com os triângulos por serem perigosos. Condutores passam a ser obrigados a ter isto
Big Brother
Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos
tvi
Preços
A Rússia está com problemas de combustível e em algumas zonas até já se recuperam práticas da era soviética
cnn
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Famosos
Mudanças no "Big Brother Verão": popularidade sobe para uns... e desce para outros!
selfie