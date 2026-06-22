Testado e aprovado pela redação: o creme favorito das peles oleosas caiu para menos de 10€

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Testámos este creme ao longo de vários dias e a sensação é clara: a textura em gel é leve, absorve rapidamente e não deixa a pele oleosa ou pesada. Ao contrário de alguns hidratantes mais ricos, não provoca desconforto nem tendência a agravar imperfeições, o que facilita o uso diário.

O Neutrogena Hydro Boost Water Gel é atualmente um dos produtos mais populares da sua categoria na Amazon, com uma avaliação média de 4,4 estrelas e mais de 4 mil compras no último mês. Durante uma promoção recente, chegou a estar disponível por 9,19€, face ao preço habitual de 22,88€, o que ajudou a reforçar ainda mais a sua procura.

É um produto que funciona especialmente bem depois da exposição ao sol ou de um banho, quando a pele precisa de hidratação imediata sem sensação de excesso. Acaba por ser daqueles cremes que se usam com facilidade tanto de manhã como à noite.

O que dizem os utilizadores na Amazon

Nas avaliações da Amazon, muitos utilizadores destacam a sensação de frescura e a ausência de oleosidade após a aplicação. “É um gel super fresco que se absorve numa questão de segundos; deixa a pele macia e hidratada sem sensação gordurosa”, refere um comprador. Outro utilizador salienta o efeito no dia a dia: “Não provoca borbulhas, ajuda a controlar o brilho e mantém a pele equilibrada ao longo do dia”.

Principais características

Hidratação prolongada: ajuda a manter a pele hidratada ao longo do dia graças a ingredientes como o ácido hialurónico.

ajuda a manter a pele hidratada ao longo do dia graças a ingredientes como o ácido hialurónico. Textura leve: gel de rápida absorção, adequado para pele mista a oleosa e não comedogénico.

gel de rápida absorção, adequado para pele mista a oleosa e não comedogénico. Sensação de conforto: contribui para reduzir a sensação de repuxamento e sinais de fadiga.

contribui para reduzir a sensação de repuxamento e sinais de fadiga. Uso diário: pode ser integrado facilmente na rotina de cuidados de manhã e à noite.

Um hidratante leve e simples de usar, pensado para quem procura manter a pele equilibrada sem sensação oleosa.

Adquira o Neutrogena Hydro Boost Gel na Amazon

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