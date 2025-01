Alerta, fãs de Neutrogena: os famosos cremes estão a menos de metade do preço na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Com as temperaturas baixas e o aquecimento ligado, a nossa pele sofre particularmente nesta altura do ano. A sensação de secura, a comichão e até mesmo a descamação são sinais claros de que é hora de reforçar os cuidados com a hidratação.

Uma fórmula norueguesa que revoluciona a hidratação

A Neutrogena apresenta uma promoção imperdível no seu creme corporal de hidratação profunda: dois frascos de 750ml por 11,78€, menos de metade do preço habitual. Desenvolvido pelos laboratórios noruegueses da marca, este creme foi especialmente pensado para peles secas e sensíveis que precisam de um extra de hidratação. A sua fórmula sem perfume e hipoalergénica protege e nutre a pele em profundidade, ajudando a recuperar e manter a sua hidratação natural.

Resultados visíveis desde a primeira aplicação

"Deixa a pele hidratadíssima como se estivéssemos num anúncio de TV", partilha uma utilizadora entusiasmada. "Em apenas algumas aplicações a pele fica visivelmente mais suave", confirma outra cliente. A fórmula foi testada clinicamente e os resultados falam por si. "A diferença é evidente mesmo várias horas depois da aplicação. Além disso, combate problemas específicos de pele seca com uma hidratação profunda e duradoura", explica uma utilizadora regular. Para quem sofre de pele muito seca, os resultados são particularmente surpreendentes: "A minha pele é super seca, ao ponto de ter de usar pomadas porque não absorvia nada. Este creme salvou-me nesse aspeto."

Textura leve e absorção rápida

Uma das características mais valorizadas num creme corporal é a sua textura e rapidez de absorção. Este creme da Neutrogena destaca-se precisamente por estas qualidades. "A textura é maravilhosa: leve e de rápida absorção, sem deixar uma sensação pegajosa. Aplicar é uma experiência agradável, já que desliza suavemente e funde-se instantaneamente na pele", descreve uma cliente satisfeita. Outra utilizadora confirma: "Funciona na perfeição para todo o tipo de peles, especialmente para quem tem pele sensível. Acalma a comichão, as vermelhidões e as irritações... deixa uma suavidade incrível ao toque."

Com mais de 4,7 estrelas e milhares de avaliações positivas na Amazon, este creme conquistou pela sua eficácia e preço acessível. Com esta promoção, leva para casa dois frascos de 750ml cada - uma quantidade generosa que garante vários meses de hidratação profunda. Por ser livre de perfumes, torna-se na escolha ideal mesmo para as peles mais sensíveis.

