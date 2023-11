Leiria vai juntar empreendedores e líderes de referência. E vai poder seguir tudo online

NEXXT Leiria é o nome do evento que o município irá realizar esta quarta-feira, no Teatro Miguel Franco, onde a criatividade será o foco de debate, enquanto fator-chave para a mudança positiva na sociedade e na economia.

Será um dia repleto de atividades, com a participação de mais de 20 oradores através de diversos formatos de apresentação e de discussão – casos de estudo, mesas redondas, conversas informais e apresentações relâmpago -, uma iniciativa que conta com a parceria da CO+K e com o apoio da plataforma de negócios Leiria Economia.

“Leiria é hoje uma cidade que está no mapa da inovação, pois é um concelho que tem o ecossistema ideal para conceber, desenvolver, implementar e impulsionar projetos originais, conciliando diferentes stakeholders, desde a academia, associativismo, artistas, artesãos, indústria e tecido empresarial”, destaca o Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes.

A parte da manhã será dedicada à temática do Experience Learning, talento e transformação criativa na educação, artes e cultura, enquanto o período da tarde será preenchido com formatos dinâmicos sobre a criatividade aplicada a empresas, terminando com o momento de de lançamento da edição de 2024.

Já confirmada está a presença de nomes como António Poças (NERLEI), William Cantú (Politécnico de Leiria), Marte Baptista (EDP), Ana Casaca (GALP), Hugo Ferreira (Omnichords), Chef. Luís Gaspar (Plateform), Susana Coerver (Kindology), Vanessa Aires (You-Creative) e João Peral (Papagaio Lobo).

Os lugares no Teatro Miguel Franco já se encontram esgotados, mas o evento irá ser transmitido online e os interessados poderão inscrever-se em nexxtleiria.com e assistir gratuitamente, site onde também se encontra disponível o programa desta iniciativa.

Ao mesmo tempo, o Mercado de Sant’Ana recebe uma mostra de projetos criativos de diversas empresas, que representam uma fusão entre a criatividade e a inovação, ideias que desafiam o convencional e abrem caminho para a mudança.

No âmbito do evento, no dia 23 e no mesmo local, será também apresentado “O Potencial vs Realidade em Paris 2024”, uma plataforma tecnológica desenvolvida pela Sportrack em parceria com a VOID, empresa consultora baseada em Leiria.