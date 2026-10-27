Um namoro à distância não resultou e cada um seguiu caminho com casamentos e filhos. Quase 30 anos depois, aconteceu o impensável

"Dor inimaginável e dilacerante": a partilha da apresentadora da TVI que atinge o coração de qualquer mãe

Têm dois filhos e uma história de amor inspiradora. Após 10 anos de relação, craque da Seleção pede a namorada em casamento em cenário de sonho

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Esta é uma história que prova como o amor se pode escrever de forma pouco linear. Foi partilhada pela secção de viagens da CNN e conta a história de Nicole Kamian.

Em 1997, Nicole vivia uma relação à distância com Eric, que estava a desmoronar-se e que fez com que seguissem caminhos diferentes. Nunca mais se viram.

Entretanto, Nicole tinha vivido uma vida inteira, como se pode ler no Instagram da CNN: casara-se, tivera filhos e divorciara-se. Mas tinha uma caixa cheia de recordações da sua relação com Eric: fotografias tiradas com uma máquina fotográfica descartável, cartas e páginas do seu diário sobre o inesperado encontro que tiveram no aeroporto.

Em 2017, na sequência do divórcio, Nicole começou a sentir cada vez mais curiosidade em saber como estaria Eric e, num impulso, decidiu escrever-lhe uma carta.

Quando a carta de Nicole chegou à caixa de correio de Eric, ele estava concentrado no seu casamento e na sua vida familiar. Ainda assim, aquela carta foi uma inesperada viagem ao passado. Por respeito à família, decidiu não responder.

Anos mais tarde, Eric e a mulher divorciaram-se. Foi então que começou a pensar em Nicole e na carta que nunca respondera. Um dia, em dezembro de 2022, encontrou na Internet um número de telemóvel que parecia estar associado a Nicole. Sem pensar demasiado no assunto, ligou-lhe.

A conversa fluiu com toda a naturalidade e levou-os a falar ao telefone quase todas as noites.

«Foi incrível e percebemos logo que estávamos a viver algo que a maioria das pessoas nunca chega a experimentar», conta Eric à CNN. «Tínhamos plena consciência disso. Foi verdadeiramente maravilhoso.»

Desde então, nunca mais se largaram. «Também tivemos ambos anos muito felizes durante o tempo em que estivemos separados», acrescentou. «Temos ambos filhos incríveis e partilhamos uma forma de encarar a vida muito semelhante, no que diz respeito à família, aos amigos, ao trabalho, aos momentos de lazer, etc. Tudo flui com uma facilidade incrível.»

Eric sublinha que a sua história de amor prova que nunca sabemos «onde a vida nos pode levar».