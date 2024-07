Calçado e vestuário com tecnologia incorporada é a mais recente inovação da Nike

Outros artigos:

Calçado e vestuário equipado com tecnologia avançada e projetada para impulsionar o aquecimento e a recuperação dos atletas é mais recente inovação da Nike e da Hyperice. As duas empresas uniram esforços para criar botas e coletes com tecnologia que ajuda os atletas a terem um melhor desempenho durante os treinos e competições. A Nike, com sua expertise em calçado e vestuário, e a Hyperice, com o seu know how tecnológico, estão, assim, a explorar inovações que permitem o aquecimento e recuperação de alto desempenho para atletas.

É o caso da bota Nike x Hyperice, um tipo de calçado de cano alto que oferece calor e massagem dinâmica de compressão de ar aos pés e aos tornozelos dos atletas. Possui um sistema de câmaras Normatec de ar duplo ligadas a elementos de aquecimento que distribuem uniformemente o calor por todo o cabedal. Esta combinação é projetada para direcionar o calor profundamente para o músculo e tecido do pé e tornozelo, ajudando os atletas a movimentarem-se e a recuperarem muito mais rápido. Para esse fim, os atletas que estão a testar as botas relatam que os seus pés e tornozelos sentem-se mais leves — como se já tivessem completado o aquecimento antes de realmente começarem sua rotina habitual.

Além disso, os atletas podem sincronizar o calor e a compressão de ambos os calçados com o toque de um botão, ou optar por usar o calçado esquerdo e o direito individualmente, selecionando entre três níveis distintos de compressão e calor alimentados por uma bateria na palmilha de cada calçado.

Por sua vez, aproveitando a tecnologia semelhante utilizada na linha Hyperice X de dispositivos de contraste, o colete Nike x Hyperice usa coolers termoelétricos que fornecem aquecimento e arrefecimento instantâneos sem a necessidade de gelo ou líquido, ajudando os atletas a ajustar as suas temperaturas corporais para as suas especificações exatas durante os aquecimentos e os arrefecimentos.

O colete contém módulos térmicos cujos sensores monitoram e mantêm a temperatura corporal de forma autónoma. Enquanto isso, uma bolsa de ar e um sensor de pressão dentro do colete ajustam-se ao corpo pressionando esses módulos térmicos para dentro, aumentando o conforto e também maximizando a eficácia da tecnologia.

“A recuperação é uma parte importante da jornada de qualquer atleta, mas estamos a ouvir dos atletas que esse conceito de ‘pré-cobertura’ é igualmente importante”, diz Tobie Hatfield, diretor sénior da Nike Athlete Innovation. Por isso, salientou, “o calçado e o colete que desenvolvemos com a Hyperice ajudam a preparar o corpo para a atividade desportiva”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders