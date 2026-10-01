De 274 para 162€? Esta air fryer tem dois compartimentos e está com 41% de desconto

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Cozinhar dois pratos diferentes ao mesmo tempo, sem usar o forno nem múltiplos tachos, é a promessa da Ninja Foodi FlexDrawer, atualmente com um desconto de 41% na Amazon. O preço desceu dos 274€ habituais para 162€, numa oferta antecipada exclusiva para clientes Prime.

Com 10,4 litros de capacidade e uma média de 4,6 estrelas em 94 avaliações, esta air fryer tem conquistado utilizadores em países como a Alemanha e a França. "Finalmente encontrámos o aparelho certo, estamos radiantes", resume uma cliente alemã, que destaca sobretudo a rapidez e a possibilidade de preparar refeições completas sem recorrer ao forno tradicional.

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Dois compartimentos, duas refeições, ao mesmo tempo

A principal característica desta air fryer é a divisão em duas zonas independentes de 5,2 litros cada, que permitem cozinhar dois alimentos diferentes, com funções, tempos e temperaturas distintos, terminando ambos ao mesmo tempo. Quando é necessário mais espaço, basta remover o divisor para transformar os dois compartimentos num único espaço de 10,4 litros, suficiente para cozinhar para mais de 8 pessoas.

Uma utilizadora alemã, que já tinha tido uma má experiência com outro modelo de air fryer, descreveu-se surpreendida pela flexibilidade do aparelho: consegue preparar dois pratos diferentes para ficarem prontos ao mesmo tempo, ou juntar as duas zonas numa só para fazer bolos ou pão. Segundo a mesma utilizadora, desde que tem a Ninja, o forno tradicional em sua casa "fica quase sempre parado", porque o aparelho dá conta de praticamente tudo o que precisam.

Sete funções num só aparelho

Além de fritar com ar, a Ninja Foodi FlexDrawer também permite grelhar, assar, reaquecer, desidratar e fermentar, com uma função adicional de "Max Crisp" para alimentos mais estaladiços. Segundo a marca, cozinha até 75% mais rápido do que um forno elétrico convencional.

Essa rapidez é confirmada por uma cliente francesa, que comprou a mesma air fryer que já tinha em casa para oferecer à mãe: descreve o aparelho como simples de usar, que aquece rapidamente e permite preparar refeições completas sem dificuldade, com cozeduras homogéneas que deixam os alimentos estaladiços por fora e macios por dentro.

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O que diz quem já a tem em casa

Entre as avaliações mais recentes, os elogios repetem-se. Uma utilizadora francesa resume a experiência com humor, dizendo estar "apaixonada" pelo aparelho, que já usa para quase todas as refeições do dia a dia para duas a quatro pessoas — ressalvando que, para receber mais convidados, ainda recorre ao forno tradicional.

Outra cliente, que já tinha tido uma air fryer de outra marca, considera a Ninja "muito mais eficiente", apesar do preço mais elevado, destacando que vale a pena investir um pouco mais à partida.

Já uma compradora alemã, que ofereceu o aparelho à irmã, conta que o primeiro teste com duas temperaturas diferentes em modo sincronizado correu bem logo à primeira tentativa, com batatas fritas e panados prontos em 18 minutos.

Peças próprias para máquina de lavar louça

A cesta de 10,4 litros, o divisor e as duas grelhas de base são antiaderentes e podem ir à máquina de lavar louça, o que facilita a manutenção. O aparelho inclui ainda um guia de receitas criadas por chefs, para quem quiser começar a usá-lo de imediato.

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