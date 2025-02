Air fryer, panela de pressão e grelhador num só aparelho: eis o novo 'queridinho' das cozinhas

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem não sonha com mais espaço na bancada e menos tempo gasto na cozinha? A Ninja Foodi responde a este desejo com um aparelho multifunções que veio simplificar a rotina de milhares de pessoas. "Desde que a comprei, já me desfiz da panela de pressão convencional, do robot de cozinha e do fervedor!", partilha uma utilizadora que, como muitas outras, ajudou este aparelho a alcançar mais de 4.685 avaliações na Amazon.

Um aparelho que faz tudo (e bem feito)

"Estou super contente, é incrível a qualidade desta panela multifunções. Tudo me fica espetacular, desde os cozidos até costelas ou lombos inteiros, e as pizzas ficam brutais", partilha uma utilizadora entusiasmada. Outra confirma: "Fiz frango assado primeiro em pressão e depois air fryer e ficou o mais delicioso e tenro de sempre."

Funcionalidades que simplificam a vida

Esta panela elétrica cozinha até 70% mais rápido que os métodos tradicionais e programa-se sozinha. "Pode fazer a comida logo de manhã e mantém-se quente até à hora de comer. A desconexão automática é fundamental, não é preciso estar pendente para a desligar", explica uma utilizadora que a usa há mais de um ano. O aparelho também se destaca pela economia: "Reduz o gasto de óleo ao mínimo, mantendo o sabor na comida."

Da teoria à prática

A experiência de quem usa diariamente a panela confirma a sua utilidade: "Uso-a há dois anos quase todos os dias. Vale completamente o investimento pelo uso que lhe dou." E até a limpeza é simples - todos os componentes são removíveis e podem ir à máquina de lavar louça.

Tecnologia que faz a diferença

Com tecnologia TenderCrisp, 6 litros de capacidade e sistemas de segurança pensados ao pormenor, este aparelho adapta-se facilmente às necessidades de uma família. A tampa de pressão alterna com a tampa para dourar, permitindo acabamentos perfeitos. "É das melhores compras que fizemos. Programamos e podemos ir fazer qualquer outra coisa sem preocupações", resume uma utilizadora.

Numa era em que o tempo e o espaço são cada vez mais valiosos, não admira que este aparelho se tenha tornado num favorito de tantas famílias.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.