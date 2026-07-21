Nisa em Festa regressa com Bárbara Bandeira, Pedro Abrunhosa e Nininho Vaz Maia

Entre os dias 23 e 26 de julho, a vila de Nisa volta a receber mais uma edição do Nisa em Festa, um dos maiores eventos do Alto Alentejo, que promete quatro dias repletos de música, tradição, cultura, gastronomia e animação para todas as idades.

Ao longo do evento, milhares de visitantes são esperados no concelho para uma programação diversificada que celebra a identidade, o património e os sabores da região, ao mesmo tempo que dinamiza o comércio local e promove o turismo.

O palco principal recebe alguns dos maiores nomes da música portuguesa da atualidade, entre eles Bárbara Bandeira, D.A.M.A, Nininho Vaz Maia, Pedro Abrunhosa, Syro, Maninho e outros artistas convidados. Já as noites prolongam-se no espaço After Hours, com atuações de Deejay Telio, Lon3r Johny e Danni Gato, prometendo manter a animação até de madrugada.

O programa inclui ainda diversas iniciativas dedicadas às tradições locais. No palco secundário, os visitantes poderão assistir ao desfile de moda identitário "éNisa éNosso", às atuações do Rancho Típico das Cantarinhas de Nisa, da Essência Rociera e do Grupo de Música da Universidade Sénior de Nisa, entre outros momentos culturais.

Além dos concertos, o recinto contará com espaços de gastronomia, artesanato, produtores locais, exposições e animação permanente, reforçando o papel do Nisa em Festa como uma montra do melhor que o concelho tem para oferecer.

Com um ambiente familiar e uma programação pensada para todas as gerações, o Nisa em Festa volta a afirmar-se como um dos eventos de referência do verão alentejano, reunindo música, tradição e cultura numa celebração da identidade e autenticidade de Nisa.