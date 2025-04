Quando a nódoa parece não ter remédio, eis que o famoso sabão Mercadona entra em cena

A especialista em organização e dicas domésticas Sandra Miranda, que conta com mais de 28 mil seguidores, mostrou num vídeo como conseguiu salvar uma camisola com uma nódoa muito difícil graças a um produto à venda na Mercadona e que é também um dos nossos preferidos.

“Este produto do Mercadona foi um verdadeiro salvador!”, escreveu a influencer. Não só tirou as manchas como a deixou como nova”.

Sandra Miranda fala do sabão Béltran, um produto com muita tradição em Espanha. Trata-se de um sabão potássico 100% natural, cujo superpoder é mesmo a capacidade para eliminar gordura e óleo.

Além disso, por ser um produto natural, desempenha o seu trabalho sem estragar os tecidos ou as superfícies. E é amigo do ambiente! “A união entre a eficácia e delicadeza que oferece este sabão é possível graças ao seu fabrico tradicional, à base de óleos naturais, desde 1921”, pode ler-se no site oficial da Mercadona.

Quais são as principais aplicações do sabão tira-nódoas Beltrán?

A variedade de aplicações deste sabão transformou-o num clássico da limpeza, com múltiplas funções. A Mercadona aponta as principais:

Tira-nódoas em tecidos

Altamente eficaz contra nódoas difíceis como gordura, maquilhagem, sangue ou vinho, pode ser utilizado em manchas recentes como em nódoas mais entranhadas.

Siga estes passos:

1. Localize as nódoas nas peças que quer lavar, como por exemplo, no colarinho ou nos punhos. Aplique diretamente o Sabão Tira-nódoas Beltrán nessas zonas e deixe atuar durante alguns minutos.

2. De seguida, lave com água abundante ou, se preferir, coloque a roupa na máquina de lavar.

3. Quando terminado de o utilizar, conserve a embalagem fechada e num local fresco, se possível ventilado e sempre afastado do calor ou do frio.

4. Finalmente, recomenda-se enxaguar com água as mãos expostas ao sabão, ao completar a sua utilização.

Também pode fazer preparados de sabão e água em embalagens pulverizadoras ou roll-on para maior comodidade.

Limpeza de pavimentos

Poucas coisas resistem ao sabão Beltrán, garante a página da Mercadona, que ensina os portugueses a usarem este sabão para ficar com um pavimento impecável:

1. Para que dissolva corretamente, deve diluir o sabão previamente num pouco de água quente e depois misturar com a restante água no balde. A medida exata é uma colher por cada litro de água.

2. Aspire bem o pavimento e lave com este preparado todas as divisões da casa. Vai conseguir limpeza e brilho imediatos em todo o tipo de pavimentos.

3. Repita o processo uma vez a cada três dias para manter os pavimentos sempre limpos.

Limpeza da cozinha e aço inoxidável

Este sabão é fantástico para limpar todas as superfícies da sua cozinha:

1. Adicione duas a três colheres de produto a meio litro de água.

2. Deixe ferver durante dez minutos, mexendo até que a pasta se dissolva.

3. Depois, guarde-o num recipiente e está pronto a utilizar!

No caso dos eletrodomésticos como o micro-ondas ou o exaustor:

1. Aplique o preparado com uma esponja que não risque, esfregando com a parte de dentro.

2. Deixe atuar durante alguns minutos e limpe com um pano húmido.

3. Se houver muita gordura acumulada, repita o processo.

Para limpar o forno, o mais aconselhável é:

1. Colocar um tabuleiro com água e sabão Beltrán dentro do forno, pré-aquecido, para que a água evapore e a sujidade incrustada nas paredes amoleça.

2. De seguida, com cuidado para não se queimar, deve esfregar com uma esponja com sabão.

3. Limpar com um pano para remover o preparado.