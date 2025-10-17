Facebook Instagram
Nunca mais entre em pânico com nódoas de vinho. Siga estes passos e fique com a toalha de mesa como nova

Há 3h e 54min
Sempre que organiza jantares em casa e desfruta de uma garrafa de vinho com amigos ou familiares, acaba por manchar a toalha de mesa? Ou salpicou para a camisola? É mesmo frustrante, porque essas nódoas são das mais difíceis de remover por completo.

De acordo com o site All Recipes, especialistas explicam que é possível eliminar as nódoas de vinho tinto com ingredientes simples que quase todos têm em casa: bicarbonato de sódio, sal, vinagre branco, água oxigenada e até água com gás.

O truque está em agir rapidamente. Assim que o vinho cai, o primeiro passo é absorver o excesso com papel ou um pano limpo, sem esfregar, para evitar que o pigmento se fixe nas fibras do tecido.

Depois, há várias soluções possíveis:

  • Bicarbonato de sódio: misture três partes de bicarbonato com uma de água, aplique sobre a nódoa e deixe secar completamente antes de remover.
  • Água com gás: deite sobre a nódoa, deixe atuar alguns minutos e seque com um pano limpo.
  • Vinagre branco: misture com algumas gotas de detergente e aplique sobre a mancha para neutralizar o tom avermelhado.
  • Água oxigenada: ideal para tecidos brancos, pois ajuda a clarear e dissolver os pigmentos.
  • Sal: eficaz em manchas recentes, absorve o vinho e impede que se fixe.

Mesmo que a nódoa já tenha secado, ainda há solução: basta deixá-la de molho em água fria ou com gás durante algumas horas antes de aplicar um destes métodos.

 

