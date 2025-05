Abasteceu o carro e sujou-se com combustível? É isto que deve fazer para remover as nódoas e o cheiro

Já aconteceu encher o depósito e acabar com algumas gotas de combustível nos sapatos ou na roupa? Mesmo que não haja salpicos, é comum pegarmos na bomba de abastecimento sem usar papel e, sem darmos conta, as mãos sujas acabam por sujar a roupa.

O site The Spruce explica que o que deve fazer primeiro é separar as peças de roupa suja da que está com a nódoa de combustível para evitar a contaminação. De seguida, recomenda-se usar papel absorvente para retirar o excesso de gasolina e aplicar bicarbonato de sódio sobre a nódoa ainda húmida, de forma a absorver os resíduos.

De seguida, a peça de roupa deve ser pré-tratada com um detergente da loiça ou produto anti-nódoas — e nunca colocada diretamente na máquina de lavar ou secar. Idealmente, deve ser lavada à mão, com água quente (adequada ao tipo de tecido) e detergente.

Se o cheiro permanecer na roupa, pode deixar de molho com vinagre ou bicarbonato de sódio durante algumas horas. Outra opção que recomendam é utilizar um limpador multiusos à base de laranja, que ajuda a eliminar os últimos vestígios de odor.

Especialistas alertam ainda que se as nódoas realmente forem grandes, nunca deve colocar este tipo de roupa na máquina de secar. O risco de incêndio é real, por isso, deixe secar a roupa ao ar livre.