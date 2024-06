O truque que precisava para acabar com as nódoas de gordura (até as mais antigas)

Quando falamos em nódoas, as de gordura estão, sem dúvida, no top das mais temidas. Quantas vezes já deitou uma peça de roupa no lixo ou até um pano de cozinha por estarem com uma nódoa de óleo que é impossível de retirar?

A verdade é que é possível dizer adeus a praticamente qualquer nódoa. Pelo menos se tivermos os ingredientes certos. E as nódoas de gordura não são diferentes.

Chantel Mila, da página de TikTok @mama_mila_ partilhou o seu segredo para eliminar qualquer nódoa de gordura – até as mais antigas. A técnica da criadora de conteúdo é muito simples e implica apenas dois ingredientes muito comuns: detergente para a loiça e bicarbonato de sódio.

Para começar, pegue num prato e coloque por trás da nódoa. Ponha detergente da loiça por cima da nódoa para começar a “desfazer” a gordura e de seguida espalhe uma quantidade generosa de bicarbonato de sódio para absorver o óleo. deixe atuar por 10 minutos, esfregue e lave na máquina, como faz normalmente.

Quando retirar da máquina, vai ver que a nódoa de gordura desapareceu e já não tem de se desfazer da peça de roupa.

Veja no vídeo como é fácil retirar nódoas de gordura de tecido.