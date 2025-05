Como tirar nódoa de azeite da roupa sem usar vinagre ou bicarbonto

Seque a roupa dentro de casa com estes 8 truques

As nódoas de óleo ou azeite são das mais difíceis de remover da roupa e podem facilmente estragar aquela camisola ou t-shirt preferida. Por muitas lavagens que se faça na máquina ou que se deixe de molho com detergente, na maioria dos casos, não é suficiente.

No entanto, não é preciso gastar dinheiro em produtos caros ou recorrer a soluções agressivas. Com ingredientes simples que já existem na maioria das cozinhas, é possível eliminar estas nódoas, sem estragar os tecidos. O site El Cronista revela um truque caseiro que resulta e que pode ser aplicado em casa com facilidade: sumo de limão.

Para isso, basta aplicar algumas gotas diretamente sobre a mancha, deixar atuar durante alguns minutos, enxaguar com água morna e lavar normalmente. A acidez do limão ajuda a dissolver a gordura incrustada no tecido.