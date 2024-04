Descobrimos a solução para os panos da loiça encardidos e com nódoas que não desaparecem

Do vinho ao café. Guia completo sobre como tirar nódoas difíceis

Mesmo que se tenha cuidado, é difícil evitar que a nódoa chegue ao pano de cozinha. Com o uso, além de manchados, muitas vezes acabam encardidos e parece que a máquina de lavar roupa não dá conta do recado. Mas antes de colocar os panos de cozinha no lixo, experimente este truque para voltar a pô-los como novos.

O bicarbonato de sódio tem sido apontado em muitas receitas caseiras como o produto milagroso para limpezas. Neste caso não é muito diferente. De acordo com a criadora de conteúdos Bea R.A., nada como juntar este pó com detergente da loiça para dizer adeus às nódoas nos panos de cozinha.

Num vídeo publicado na sua página de Instagram, Bea mostra como deixar os panos como novos. Comece por colocá-los numa panela e submerja-os em água. Ligue o fogão. Ponha na água duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e uma de detergente para loiça, misture bem e deixe a água ferver por cerca de cinco minutos.

Escorra a água – é normal se estiver suja – e ponha os panos a lavar na máquina num ciclo rápido para eliminar vestígios da água suja. Vai ver que os seus panos ficam como novos.

Veja no vídeo (em espanhol) como se faz esta lavagem especial para eliminar as nódoas.