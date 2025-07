Finalmente uma ajuda para remover nódoas fora de casa. Cabe na carteira e é do LIDL

Farmacêutica recomenda 6 produtos do Lidl para este verão

Pequenos acidentes acontecem e quem é que nunca entornou um café ou um molho em cima da roupa e estragou o look do dia? É sempre uma frustração porque estamos fora de casa e não podemos trocar de roupa. No entanto, a pensar nisso, o Lidl lançou a solução que todos precisávamos: a caneta tira-nódoas Formil.

Este produto, discreto no tamanho mas eficaz na ação, tem conquistado os consumidores portugueses, sobretudo pela sua utilidade em situações de emergência. A caneta permite remover nódoas de forma rápida e simples, sem necessidade de lavar a peça na hora, o que a torna ideal para ter sempre à mão, na carteira, mochila ou até no carro.

Segundo o Lidl, muitos clientes já não dispensam este pequeno aliado e garantem que “há uma vida antes e depois da caneta tira-nódoas”. A sua fórmula foi pensada para atuar de imediato sobre manchas comuns, como vinho, café, chocolate ou gordura, sem estragar os tecidos.