Manchas de desodorizante nas t-shirts? Experimente fazer isto antes de lavar

Médicos avisam: para acelerar o metabolismo e perder peso, deve jantar a esta hora específica

As manchas e odores persistentes nas t-shirts e malhas são um problema comum, sobretudo na zona das axilas. Mesmo depois de lavadas ou deixadas a arejar, muitas peças mantêm aquele cheiro a suor ou a desodorizante que parece não desaparecer.

Foi precisamente sobre esta situação que a criadora de conteúdos Joana Toderian partilhou uma dica simples e eficaz para eliminar odores entranhados nas peças de roupa.

Segundo explica, quando uma malha fica com cheiro persistente na zona das axilas, o truque passa por utilizar bicarbonato de sódio. O processo é simples: virar a peça do avesso, aplicar uma pequena quantidade de bicarbonato diretamente na zona afetada, massajar para que o produto penetre bem nas fibras e deixar atuar durante algumas horas, idealmente de um dia para o outro.

Depois, basta sacudir bem o excesso de produto e a peça fica pronta a usar, sem odores indesejados.

O bicarbonato de sódio é conhecido pelas suas propriedades neutralizadoras de cheiros, ajudando a absorver a humidade e a eliminar bactérias responsáveis pelo mau odor. Trata-se de uma solução económica, prática e que pode evitar lavagens desnecessárias, prolongando a vida útil da roupa.