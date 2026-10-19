Têm dois filhos e uma história de amor inspiradora. Após 10 anos de relação, craque da Seleção pede a namorada em casamento em cenário de sonho

Diogo Costa e Catarina Machado vão casar-se! O guarda-redes do FC Porto pediu a companheira em casamento num cenário digno de filme: na praia, ao pôr do sol. Foi a futura noiva quem deu a novidade nas redes sociais, ao mostrar uma fotografia do anel e revelar a resposta.

«Sim, para sempre», escreveu Catarina Machado na legenda da publicação, acompanhada pela imagem do anel de noivado, que se destaca pela pedra brilhante.

A partilha não passou despercebida aos seguidores do casal, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e votos de felicidade. «Parabéns, que sejam muito felizes», «Muitas felicidades!» e «Que fofos! Fico muito feliz» são algumas das reações.

Também houve quem recorresse ao humor para felicitar o guarda-redes. «Mais uma defesaça do Diogo! Parabéns», brincou um dos seguidores, numa referência à carreira do futebolista.

Uma história de amor que já dura há vários anos

A notícia do noivado assinala um novo capítulo na relação de Diogo Costa e Catarina Machado. De acordo com informação publicada anteriormente sobre o casal, os dois estão juntos desde 2016, tendo acompanhado várias etapas importantes da vida pessoal e profissional do guarda-redes.

Além da relação, construíram uma família. Diogo Costa e Catarina Machado são pais de Tomás, nascido em novembro de 2022, e de Matilde, que nasceu a 15 de janeiro de 2025.

O casal partilha, ocasionalmente, momentos da vida familiar nas redes sociais, embora o futebolista mantenha uma presença pública muito associada à carreira no FC Porto e à Seleção Nacional.

Agora, com o pedido de casamento, Diogo Costa e Catarina Machado celebram mais um passo na história que têm vindo a construir juntos. E, a julgar pela mensagem escolhida pela futura noiva, a resposta não podia ser mais clara: «Sim, para sempre».