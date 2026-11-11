Tudo começou numa saída à noite, mas foi durante a pandemia que se apaixonaram "e nunca mais se largaram". Seis anos depois, cantora portuguesa anuncia noivado

Nena está noiva e não esconde a felicidade! Aos 29 anos, a cantora portuguesa prepara-se para subir ao altar. O pedido aconteceu junto ao mar, mas há uma parte da história que a artista prefere guardar só para si. No podcast Beatoque, de Maria Morango, revelou ainda como conheceu o homem com quem partilha a vida e contou como o romance começou pouco antes da pandemia.

Há uma nova etapa a caminho na vida de Nena! Conhecida por canções como «Portas do Sol» e «Do Meu ao Teu Correio», a cantora está noiva e foi a própria quem partilhou a novidade durante uma conversa no podcast «Beatoque», apresentado por Maria Morango.

Aos 29 anos, a artista prepara-se para dar o nó e, apesar de manter a vida amorosa longe dos holofotes, não conseguiu esconder a felicidade ao falar sobre o momento especial. Questionada sobre o pedido de casamento, revelou que aconteceu junto ao mar, um lugar com um significado especial para o casal.

«O pedido de casamento foi ao pé do mar, mas vou guardar os detalhes para mim», contou, deixando claro que nem todos os pormenores desta nova fase serão partilhados publicamente.

A cantora aproveitou ainda para brincar com a imagem que os fãs poderão ter da sua vida sentimental, tendo em conta as histórias de amor e desamor que tantas vezes surgem nas suas músicas.

«Estou muito feliz, e para quem não sabia que eu tenho namorado e que só escrevo canções tristes sobre as separações, está tudo bem», afirmou, entre risos.

Uma história de amor que começou antes da pandemia

Mas como começou a história de amor que agora vai terminar em casamento? Durante a conversa com Maria Morango, Nena recuou até ao período anterior à pandemia de COVID-19 para recordar o primeiro encontro com o futuro marido.

Os dois conheceram-se através de amigos em comum, numa saída à noite. O que começou com uma apresentação casual acabou por dar origem a uma relação que ganhou força durante os meses de confinamento.

«Apresentaram-nos numa noite, numa saída, mesmo antes do Covid. E depois falámos o Covid inteiro, estivemos sempre a falar. Apaixonámo-nos e nunca mais nos largámos e tem sido isso», recordou a artista.

Uma história que começou com conversas à distância e que, desde então, se transformou numa relação sólida. Ainda assim, Nena continua a preferir preservar a identidade do companheiro, mantendo essa parte da sua vida longe da exposição pública.

Noivo trabalha numa área completamente diferente da música

Nena revelou também uma curiosidade sobre o homem que conquistou o seu coração: o futuro marido trabalha como programador, uma profissão bastante distante do universo artístico em que a cantora se movimenta.

Uma diferença que, garante, acaba por enriquecer a relação. Para a artista, o facto de terem percursos e interesses distintos permite-lhes aprenderem um com o outro e encontrarem um equilíbrio na vida a dois.

«Gosto muito, porque sinto que aprendo muito com ele e acho que ele também aprende muito comigo. Somos pessoas completamente diferentes, mas que acabamos por viver muito bem em conjunto», explicou.

E há também aventuras para recordar. Recentemente, o casal viajou até à Austrália, onde esteve com amigos e aproveitou para fazer uma viagem de caravana pelo país.

«Foi espetacular», resumiu Nena, ao recordar a experiência.

Entre as canções de amor e uma nova etapa na vida pessoal

A novidade surge numa altura em que Nena continua a consolidar o seu percurso na música portuguesa. A cantora e compositora lisboeta começou a escrever canções aos 12 anos e passou a dedicar-se profissionalmente à música em 2019.

Foi com «Portas do Sol» que conquistou maior visibilidade junto do público, seguindo-se temas como «Do Meu ao Teu Correio», «Passo a Passo» e «Segui». Em 2023, recebeu o prémio Play de Artista Revelação, reforçando o seu lugar na nova geração da música nacional.

Mais recentemente, lançou o álbum «debaixo de água, contigo», em outubro de 2026, um trabalho que explora diferentes emoções e a complexidade dos sentimentos.

Agora, enquanto continua a dar voz a tantas histórias através da música, a cantora prepara-se para escrever um novo capítulo da sua própria vida. E, desta vez, parece que o amor não fica apenas nas letras das canções: também a vai levar ao altar.